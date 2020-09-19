በኮምቦልቻ ከተማ በተሸከርካሪ አደጋ የአራት ሰዎች ህይወት አለፈ

ደሴ፣ መስከረም 09/2013 (ኢዜአ) በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በተከሰተ የተሸከርካሪ አደጋ የአራት ሰዎቸ ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
በከተማው አስተዳደር የሺሻ በር ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ሂሩት ተረፈ ለኢዜአ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ዛሬ ጠዋት በኮምቦልቻ ቀበሌ 11 ውስጥ ነው።
አደጋው የደረሰውም የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3-16499 አማ መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ከኮምቦልቻ ወደ ደሴ ሲጓዝ ሃረጓ ጠመዝማዛ መንገድን ስቶ ገደል በመግባቱ እንደሆነ አስረድተዋል።
በአደጋው ህይወታቸው ካለፈው ሌላ አሽከርካሪውን ጨምሮ 6 ሰዎች ከባድና 3 ሰዎች ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የአደጋው መንስኤ በመጣራት ላይ እንደሚገኝና የሟቾችን አስክሬን ለቤተሰባቸው ለመላክ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
ከኮምቦልቻ ደሴ ድረስ ያለው መንገድ ጠመዝማዛ በመሆኑ አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኮማንደር ሂሩት አሳስበዋል፡፡