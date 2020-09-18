ዩኒሴፍ እና ዩ ኤስ ኤይ ዲ 380 የኦክስጅን ማከማቻዎችን ለጤና ሚንስቴር አበረከቱ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 8/2013(ኢዜአ) በተባበሩት መንግስታት የዓለም ህጻናት ድርጅትና (ዩኒሴፍ) እና የአሜሪካ ዓለም አቅፍ የልማት ተራድኦ ደርጅት (ዩ ኤስ ኤይ ዲ) ግምታቸው 400 ሺህ ዶላር የሚያወጣ 380 የኦክስጅን ማከማቻዎችን ለጤና ሚንስቴር በስጦታ አበረከቱ።
የጤና ሚንስትሯ ዶክተር ሊያ በርክክቡ ወቅት እንደተናገሩት ድጋፉ ኢትዮጵያ ኮሮናቫይረስን ለመዋጋት የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ ነው።
በጣም አስፈላጊ በሆነበት ወቅት ድጋፉ በመሰጠቱም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
እነዚህ የኦክስጅን ማከማቻዎች መሳሪያዎች በኮቪድ-19 በመካከለኛና በጽኑ ሕመም ላይ ለሚገኙ ሕሙማን ትልቅ ጥቅም እንዳላቸውም ጠቁመዋል።
መሳሪያዎቹ በቀጣይ ለክልሎችና በአዲስ አበባ በተመረጡ የኮቪድ-19 ህክምና መስጫ ማዕከላትና አዲስ በተገነባው ፊልድ ሆስፒታል እንደሚከፋፈሉ ገልጸዋል።
በድጋፍ የተገኙት የኦክስጅን ማከማቻዎች ከአሜሪካና ከእንግሊዝ መንግስታት የተገኙ መሆናቸውንም ጠቁመዋል።
በመተባበርና በመተጋገዝ ይህንን ወረርሽኝ በመከላከል የተጠቂዎችን ቁጥር መቀነስ እንደሚቻልም ዶክተር ሊያ ገልጸዋል።
የዩኒሴፍ ተወካይ ሚስተር ሚኬዬል ሴርቫዴ በበኩላቸው፣ ዛሬ የተደረገው ድጋፍ በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎችን ለማከም በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
የኮሮናቫይርስ ወረርሽኝ ካለፈ በኋላም መሳሪያዎቹ ከመተንፈሻ አካላት ጋር ለተገናኙ የተለያዩ በሽታዎች ህክምና ለመስጠት እንደሚያስችሉም ነው ያስረዱት።
ድጋፉን ያደረጉት የአሜሪካና የእንግሊዝ ተወካዮች በበኩላቸው ኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አድንቀዋል።
በዚህ ተግባር ላይ እየተሳተፉ ያሉ የጤና ባለሙያዎችና አመራሮች አመስግነዋል።
ኢትዮጵያ ኮቪድ-19 በመከላከል ረገድ አስደናቂ ሥራ መስራቷንም ገልጸዋል።