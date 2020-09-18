አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ብሄራዊ የመረጃ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ በጋር ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ

መስከረም 08/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ብሔራዊ የመረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በትምህርት፣ በሥልጠናና በአቅም ግንባታ ዘርፍ ተባብረው ለመሥራት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸው ተገለጿል።
በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሥር የሚገኘው ብሔራዊ የመረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በመረጃና ደህንነት ዘርፍ ብቁ የሰው ሃይል ለማፍራት እንዲሁም ከአገርና ህዝብ የተሰጠውን ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት የጀመረውን ጥረት ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ከዩኒቨርሲቲው ጋር በትምህርት ፣ በጥናትና ምርምር እንዲሁም ሙያዊ ክህሎትን ለማሳደግ በሚያስችሉ ዘርፎች ተባብረው ለመሥራት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል።
ብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው የመግባቢያ ሰነዱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና እንዲሁም የብሔራዊ መረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሀላፊ አቶ ወንድወሰን ካሳ ተፈራርመውታል።
ብሔራዊ የመረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴሚናሮችን፣ ጉባኤዎችን፣ ወርክ ሾፖችንና ፐብሊክ ሌክቸሮችን በጋራ ለማዘጋጀት፤ የጥናትና ምርምር ውጤቶችንና የተለያዩ ህትመቶችን ለመለዋወጥ እንዲሁም በሰው ሃይል አቅም ግንባታና በስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ዙሪያ ተባብረው ለመሥራት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል።
ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላም ደህንነት ጥናት ኢንስቲትዩት ጋርም በትብብርና በአጋርነት የሚሰራበት ሁኔታ እንደሚመቻችም ፕሮፌሰር ጣሰው በስምምነቱ ወቅት አረጋግጠዋል፡፡
በስምምነቱ መሠረትም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና ለብሄራዊ የመረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አመራሮችና ሠራተኞች በመደበኛ ፣ በርቀትና በተከታታይ በቅድመ ምርቃ እንዲሁም በድህረ ምርቃ መርሃ ግብሮች የትምህርትና ሥልጠና እድሎችን ለመስጠት መስማማቱ ተገልጿል።
ብሔራዊ የመረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በሥሩ የሚገኘውን የመረጃና ደህንነት ጥናት ኢንስቲትዩት የማሰልጠን ሙያዊ ብቃት ይበልጥ ለማጠናከር ከአገር ውስጥና ከውጭ ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ለመሥራት እንቅስቃሴዎች እያደረገ መሆኑም ታውቋል።
ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ የትምህርት መርሃ ግብሮቹን በከፍተኛ የትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ አስገምግሞ በዲፕሎማና በዲግሪ መርሃግብሮች ትምህርትና ሌሎች ሥልጠናዎችን ለመስጠት የሚያስችለውን እውቅና ባለፈው አመት ማግኘቱን ተቋሙ በላከልን መረጃ አስታውሷል፡፡