ስልጠናው በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ተናቦ ለመስራት የሚያስችል አቅምን ሰጥቶናል…የብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች

ሐረር ፣ መስከረም 8/2013 (ኢዜአ) ላለፉት አምስት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የሐረሪ ክልል የብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች ስልጠና በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ተናቦ ለመስራት የሚያስችል አቅምን የፈጠረ መሆኑን የስልጠናው ተሳታፊዎች ገለጹ።
ስልጠናው ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ለተግባራዊ ስራ ዝግጁ እንዳደረጋቸውም መካከለኛ አመራሮቹ ተናግረዋል።
ከሰልጣኞቹ መካከል አቶ ዘነበ ወልደጊዮርጊስ “ስልጠናው ወቅቱን የጠበቀና በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይዎች ላይ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ የሚያስችል ነው”ብለዋል።
የብልጽግና ትልቁ ራዕይ ጀምሮ ማቆም ሳይሆን ጨርሶ ማሳየት በመሆኑ በህብረተሰቡ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰርቶ ለማሳየት ረድቶኛል ለዚህም ዝግጁ ሆኛለሁ ሲሉ ተናግረዋል።
“ለውጡ ያልጣማቸው ሃይሎች ሀገሪቱን ለማተራመስ የሚያሴሩት ሴራ መቼም ቢሆን አይሳካላቸውም” ያሉት አቶ ናስር መሀመድ ስልጠናውም ቀጣይ ሊመጡ የሚችሉ ተግዳሮቶችን ለመታገል መንገድ የከፈተ ነው” ብለዋል።
“እኛም በስልጠናው እራሳችንን ፈትሸናል” ያሉት አቶ ናስር “ዋናው ህዝብ ላይ ወርዶ መስራት በመሆኑ ለዚህም ዝግጁ ሆኛለሁ” ብለዋል።
ሌላኛዋ መካከለኛ አመራር ወይዘሮ ፋኪሃ ዩስፍ በበኩላቸው እንደተናገሩት ስልጠናው ለመካከለኛ አመራሩ በቂ እውቀትን ያስጨበጠ በመሆኑ ወደ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ወርደን ለመስራት የሚገፋፋና ተግዳሮቶች እንዲቃለል የሚያደርግ ነው።
የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ አመራር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በተመሰሳይ እንገለጹት ስልጠናው መካከለኛ አመራሩ የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን ለመፍጠር እና በህዝቡ ዘንድ የሚነሱ ጥያቄዎችን በጋራ ለመመለስ የሚያግዝ ነው።
ፓርቲው ያለመለትን ግብ ለመምታት አመራሩ ሙሉ ዝግጅቱን ከስልጠናው ማሰግኘቱን የጠቀሱት ወይዘሮ ሚስራ “አመራሩም በሚፈለገው ደረጃና በንቃት ስራውን ያከናውናል” ብለዋል።
የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ምክትል ሃላፊ አቶ አብዱልሃኪም ኡመር በበኩላቸው “ስልጠናው ስለ ብልጽግና ፓርቲ መሰረታዊ ነጥቦች በሚገባ እንዲገነዘቡ ያስቻለ ነው”ብለዋል።
በስልጠናው በክልሉ የሚገኙ መካከለኛ አመራሮች የተሳተፉ ሲሆን በማጠቃለያ ፕሮግራሙ ወቅትም አመራሩ የደም ልገሳ አከናውነዋል።