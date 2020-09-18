“ጊፋታ” ፣ “ያሆዴ መስቀላ” እና “ዮ- ማስቃላ” በዓላት በአደባባይ አይከበሩም

ሶዶ፣ሆሳዕና፣አርባምንጭ፣መስከረም 8/2013 ( ኢዜአ ) የወላይታ፣ ሀድያ እና ጋሞ ዞኖች “ጊፋታ” ፣”ያሆዴ መስቀላ ” እና “ዮ- ማስቃላ” በዓላት በኮሮናቫይረስ ምክንያት ዘንድሮ በአደባባይ እንደማይከበሩ ተገለጸ።
ጊፋታ ካሁን ቀደም ከፍተኛ የሰው ቁጥር ባለበት አደባባይ እንዲሁም በቤት ውስጥ የሚከበር ዓመታዊ የዘመን መለወጫ በዓል መሆኑ ይታወቃል፡፡
በዓሉን በአደባባይ ማክበር የሚያስከትለውን ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት ዘንድሮ በዓሉን የማስተዋወቅና ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሀ ግብር ላይ ትኩረት እንደሚደረግ በወላይታ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ የታሪክና ቅርስ ጥናት ስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ አዳነ አይዛ ገልጸዋል፡፡
በዓሉ በርካታ መረሃ ግብሮች የነበሩት ቢሆንም ዘንድሮ በኮሮና ምክንያት በቋንቋና የባህል ሲምፖዚየም እንደሚከበር አመልክተው ጥሪ የሚደረግላቸውን የተወሰኑ እንግዶች እንደሚሳተፉ አብራርተዋል፡፡
የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ በበኩላቸው በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የዘንድሮውን የወላይታ ህዝብ ዘመን መለወጫ ” ጊፋታ” በዓልን ካሁን ቀደም እንደተለመደው ለማክበር አመቺ ባይሆንም ህዝቡ ቫይረሱን እየተከላከለ በተለያዩ መረሃ ግብሮች ማክበር እንዲችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የጊፋታ በዓልን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ የሚደርገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል።
በዓሉ ይዘቱን እንደጠበቀ ህዝቡ በያለበት አካባቢ በማስታወቂያና አጫጭር ውይይቶች ከኮሮና ቫይረስ ራሱን እየጠበቀ በዓሉን እንዲያከብር ዋና አስተዳዳሪው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
ቫይረሱን በሚገባ መቆጣጠር እስከሚቻል ድረስ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረጉን መተው አይገባውም ያሉት ደግሞ የዞኑ ጤና መምሪያ በሽታ መከላከል ግብረ ሃይል ቡድን መሪ አቶ አለሙ ጉልማ ናቸው።
በዓሉን በቤት ውስጥ ማክበሩ የተሻለ አማራጭ እንደሆነም መክረዋል፡፡
በተመሳሳይ የሀድያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸናፊ ጴጥሮስ ለኢዜአ እንዳሉት “ያሆዴ መስቀላ” በብሄሩ ተወላጆች ዘንድ በጋራ የሚከበርና ዘመድ አዝማድ የሚጠያየቅበት በዓል ቢሆንም ዘንድሮ በኮሮና ምክንያት በአደባባይ አይከበርም ብለዋል፡፡
በዓሉን በጋራ እንደ ቀድሞ ተሰባስቦ ማክበር የማይቻል በመሆኑ ሁሉም በያለበት ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ እንዲያከብር መግባባት ላይ መደረሱን አስረድተዋል፡፡
የበዓሉን እሴት በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ የሚደረገውን ጥረት እንደሚቀጥል የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ዘንድሮ የተወሰኑ የሀድያ ብሄር ሀገር ሽማግሌዎችና ተወካዮች በተገኙበት የሚካሄደው ስነስርዓት በቴሌቪዥን እንደሚተላለፍ ጠቁመዋል።
ህዝብ ተሰብስቦ በአደባባይ እንደማይከበር ተረድቶ ባለበት ሆኖ እንዲያከብር ጥሪ አቅርበዋል።
ለኮሮና ወረርሽኝ ተጋላጭነት እንዳይኖር ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በተደረገ ውይይት በአደባባይ እንዳይከበር ስምምነት ላይ መደረሱን የሀድያ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሲሳይ እውነቱ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ ይህንን ፈታኝ ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ በዓሉን በቤቱ ማሳለፍ አለበት ብለዋል።
በሀድያ ዞን ሌሞ ወረደ ጀዌ ቀበሌ የሀገር ሽማግሌ አቶ ጌታቸው አኑሎ የበዓሉ አከባበር እንደ ቀድሞ በአደባባይ ህዝብ በተሰበሰበበት አለመከበሩ ህዝቡን ከኮሮና ለመጠበቅ በማሰብ እንደሆነ ጠቁመዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የጋሞ ህዝብ የዘመን መለወጫ “ዮ- ማስቃላ”በዓል በአደባባይ እንደማይከበር የጋሞ ዞን አስተዳደር ገለጿል።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተሻለ ማናዬ በዞኑ እስካሁን ከ300 በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ጠቅሰው ቁጥሩ ከዚህም እንዳያሻቅብ የአደባባይ በዓላት አይከበሩም ብለዋል።
ለህዝብ ጤናና ደህንነት ቅድሚያ እንደሚሰጥ አመልክተው በዓሉን በአደባባይ ለማክበር የሚሞክር አካል ቢገኝ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ሲባል ለ15 ቀናት ወደ ማቆያ ለማስገባት እንደሚገደዱ አስታውቀዋል።
የዞኑ ባህል፣ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዘነበ በየነ በበኩላቸው “ዮ….ማስቃላ”የዘመን መለወጫ በዓል በዞኑ የሚገኙ የጋሞ፣ የዘይሰና የጊዲቾ ብሔረሰቦች የጋራ እሴት መሆኑን ገልጸዋል።
በዚሁ መሠረት በየዓመቱ መስከረም ከገባ ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ ለ15 ተከታታይ ቀናት በባህላዊ ትእይንቶች በአደባባይ የሚከበር በዓል እንደሆነ አመላክተዋል።
ሆኖም ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመቀልበስ ሲባል የዘንድሮው በዓል ህዝቡ በየቤቱ ሆኖ ማክበር አለበት ብለዋል።
የባህል መሪዎችና የጋሞ ሀገር ሽማግሌዎች ለህዝቡ ይህንኑ በማሳወቅ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
የኮሮና ወረርሽን ለመከላከል በሁሉም መዋቅር የሚገኙ የፀጥታ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የገለጹት ደግሞ የዞኑ ሰላምና ፀጥታ አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙናዬ ሞሶሌ ናቸው።