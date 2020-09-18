ብሔራዊ የኮቪድ-19 ማከሚያ መመሪያ ወጣ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 8/2012 (ኢዜአ) ሁለተኛው ብሔራዊ የኮሮና ቫይረስ ማከሚያ መመሪያ መውጣቱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ዛሬ ይፋ ያደረገው የማከሚያ መመሪያ ከዛሬ ጀምሮ ሁሉም የጤና ባለሙያ ተግባራዊ እንደሚያደርገው ተገልጿል።
መመሪያው በኮቪድ-19 የተጠረጠሩ ሰዎችና የተያዙ ሰዎች አገልግሎት ለመስጠት ከቅድመ ሕክምና ታክመው እስኪድኑ ያለውን ዝርዝር መመሪያ የያዘ ነው ብለዋል።
የኮቪድ-19 የሕክምና አማካሪ ቡድን አስተባባሪ ዶክተር ወልደሰንበት ዋጋው እንዳሉት፤ ሁለተኛው መመሪያ አገራዊ ሁኔታን ታሳቢ በማድረግ የተዘጋጀ ነው።
ከዚህ ቀደም የነበረው መመሪያ የሕክምና ባለሙያዎች ኃላፊነትና ተግባር በአግባቡ ያልገለጸበትና የታካሚዎችን እንክብካቤ ዝርዝር ሁኔታ ያልያዘ እንደነበር አስታውሰዋል።
ቀድሞ በነበረው መመሪያ በኮቪድ-19 የተያዙ ወይም የተጠረጠሩ ሰዎች የቤት ውስጥ ሕክምና አሰጣጥ ዝርዝር መረጃ ያልያዘ ሲሆን የአሁኑ መመሪያ ይህንን በግልጽ ያስቀመጠ መሆኑን አመልክተዋል።
አዲሱ መመሪያ አገራዊ ነባራዊ ሁኔታንና የኮቪድ-19 የሥርጭት መጠን ከግምት ያስገባ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የጤና ሚኒስቴር የሕክምና አገልግሎት ዳይሬክተር ጄነራል አቶ ያዕቆብ ሰማን በበኩላቸው መመሪያው በአገር ደረጃ የሚሰጠው የኮቪድ-19 ሕክምና ወጥ እንዲሆን እንደሚያስችል ተናግረዋል።
የሕክምና ባለሙያዎች መመሪያውን በቀላሉ ተግባራዊ ሊያደርጉት እንደሚችሉም ገልጸዋል።
የታካሚዎችን ልውውጥ ለማሳለጥና መረጃዎችን ሁሉም የሕክምና ባለሙያዎች እንዲጠቀሙባቸው መመሪያው እንደሚያግዝም አስረድተዋል።
መመሪያው በጤና ሚኒስቴር ዌብሳይት ላይ ተጭኖ ተደራሽ እንደሚሆንም ተናግረዋል።