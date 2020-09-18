ለልማት ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚጥሩ ሠልጣኝ አመራሮች ገለጹ

አሶሳ፣ መስከረም 08/2013 (ኢዜአ) በሥልጠና ቆይታቸው ያገኙቱን የአቅም ማጎልበቻ ግንዛቤ በመጠቀም የመሬት ወረራን ጨምሮ ለልማት ማነቆ የሆኑ ሌሎችንም ችግሮች ለመፍታት እንደሚጥሩ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የብልፅግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች ገለጹ።
ለአመራሮቹ በአሶሳ ከተማ ለአምስት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠና ዛሬ ተጠናቋል።
ከሥልጠናው ተሳታፊዎች መካከል አቶ ባበክር ሃሚድ በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት ሥልጠናው ለሕዝብ ጥቅም በስፋት አቅደው ከፍጻሜ ለማድረስ መሠረታዊ ግንዛቤ ፈጥሮላቸዋል።
አሶሳ ከተማን ለማልማት በሕጋዊ መንገድ የተዘጋጀ መሬት እንዳለ ጠቁመው ሕገወጥ የመሬት ወረራ እንቅፋት እንደሆነ ገልጸዋል።
ችግሩን ለመፍታት ዕቅድ ማዘጋጀታቸውን ገልጸው ከሥልጠናው ያገኙትን ግንዛቤ ተጠቅመው ኅብረተሰቡን በማሳተፍ ለውጥ ለማምጣት እንደሚጥሩ ተናግረዋል።
በክልሉ ከተሞች የሚገኙ ሴቶች ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን ማሳደግ ከአመራሩ እንደሚጠበቅ የገለጹት ደግሞ ሌላዋ አስተያየት ሰጪ ወይዘሮ ሃጂያ መሐመድ ናቸው።
ለዚህም ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ሴቶችን በስፋት በማደራጀት ወደ አመራርነት በማምጣት ለውሳኔ ሰጪነት ለማብቃት እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
አቶ ጉደታ ነጋሣ በበኩላቸው የአቅም ውስንነትና ግንዛቤ ማነስ በክልሉ ከተሞች የሚገኙ መካከለኛ አመራሮች ዋነኛ ችግሮች እንደሆኑ በሥልጠናው በቆዩባቸው ጊዜያት መገንዘባቸውን አስረድተዋል።
በሥልጠና ያገኘነውን አቅም ወደ ተግባር ከቀየርን ለልማት ማነቆ የሆኑ ችግሮች የማይፈታበት ምክንያት እንደሌለ ገልጸው “ይህ ካልሆነ ግን አወዳደቃችን የከፋ ይሆናል” ብለዋል።
የሥልጠናው አስተባባሪና በአሶሳ ዞን የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ እንድሪስ መሐመድ እንዳሉት በዞኑ የለውጥ እንቅፋቶችን ለማስተካከል እየተሰራ ነው።
ከዓመት በፊት በአሶሳ ከተማ የተከሰተውና በወቅቱ በቁጥጥር ሥር የዋለው የፀጥታ ችግር ጠቅሰዋል።
የሥልጠናው ተሳታፊ መካከለኛ አመራሮች በቆይታቸው የሕዝብን ተጠቃሚነት የሚፈታተኑ ችግሮችን ለማስወገድ ተቀራራቢ ግንዛቤ እንደያዙ ገልጸው ኅብረተቡም ድጋፉን እንዲያጠናክር መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።