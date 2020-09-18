በክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ማሰባሰብ ተችሏል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 8/2013 (ኢዜአ) እየተከናወነ ባለው የከርምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት በማሰባሰብ ስኬታማ ሥራዎች ማከናወኑን የአዲስ አበባ የወጣቶችና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ።
በአዲስ አበባ ከሰኔ 1 ቀን 2012 ዓ.ም እስከ መስከረም 30 ቀን 2013 የሚቆይ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልገሎት በይፋ ተጀምሮ እየተከናወነ ይገኛል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት በመከናወን ላይ ባለው የበጎ ፈቃድ አገልገሎት ከ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን በላይ በጎ ፈቃደኞች በመሳተፍ ላይ ናቸው።
በዚህም በሕዝብና በመንግሥት ይወጣ የነበረን 200 ሚሊዮን ብር ለማዳን ታቅዶ ወደሥራ የተገባ ሲሆን እስካሁንም ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ለማዳን መቻሉን ገልጸዋል።
በበጎ ፈቃድ የሰብዓዊ አገልግሎትም ”አንድ ሰው ለአንድ ቤተሰብ” በሚል መርህ በኑሮ ውድነት ለችግር የተጋለጡ 16 ሺህ 535 ቤተሰቦችን ለአራት ወራት የሚቆይ የማዕድ ማጋራት ተግባር እየተከናወነ መሆኑን አመልክተዋል።
በእዚህም ከ4 ሺህ 800 በላይ የከተማዋ አመራሮች እየተሳተፉ መሆናቸውን አቶ አብረሃም ገልጸዋል።
አቶ አብርሃም እንዳሉት ለመኖር ምቹ ባልሆኑ ቤቶች ይኖሩ ለነበሩ አቅመ ደካሞችና አካል ጉዳተኞች ቤት እደሳ መርሀ ግብር እስካሁን ድረስ 1 ሺህ 831 ቤቶችን ማደስ ተችሏል።
ከታደሱት የአቅመ ዳካማ ቤቶች 220 የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ ፈርሰው በአዲስ መልክ በብሎኬት የተሰሩ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
ለቤቶቹ ግንባታ ከ72 ሚሊዮን 91 ሺህ ብር በላይ ወጪ መደረጉን ገልጸው በሥራውም የከተማዋ በጎ ፈቃደኛ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች፣ የኮንስትራክሽንና የአርክቴክት ባለሙያዎች መሳተፋቸውን አስረድተዋል።
በበጎ አገልግሎት ተግባሩ ኅብረተሰቡ በኮሮናቫይረስ ላይ እያሳየ ያለውን መዘናጋት ለመቅረፍና የመከላከያ እርምጃዎችን በአግባቡ እንዲተገብርም ከበጎ ፈቃደኛ የጤና ባሙዎች ጋር በመተባበር ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎች በስፋት ተሰርተዋል።
በእዚህም ከ2 ሚሊዮን 869 ሺህ በላይ የማኅበረሰበ ክፍሎችን ማወያየትና በተለያዩ መንገዶች ተደራሽ ማድረግ እንደተቻለ ገልጸዋል።
ከዚህ በፊት በክረምት የማጠናከሪያ ትምህርት ሲሰጥ የነበረውን ለማስቀጠል “አንድ መምህር ለአንድ ተማሪ” የሚል መረሀ ግብር በማዘጋጀት በቴሌግራም፣ በሲዲና በወረቀት ትምህርቶቹን በማዘጋጀት የማስተማር ሥራው መከናወኑን አመልክተዋል።
በእዚህም ከ50 ሺህ በላይ በተለያዩ ደረጃ ያሉ ተማሪዎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ኃላፊው አመልክተዋል።
በአረንጓዴ አሻራና በአካባቢ ጽዳትም እንዲሁ ከ8 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን የጠቀሱት አቶ አብርሃም፣ “በደም ልገሳ መርሀ ግብርም ከ16 ሺህ በላይ ዩኒት ደም መሰብሰብ ተችሏል” ብለዋል።
በጎ ፈቃደ ወጣቶች በሆስፒታሎች የሕዝብ መጨናነቅ እንዳይኖርና የትራፊክ ደንብ እንዲተገበር በማድረግ በኩል ሲሳተፉ መቆየታቸውንም አመልክተዋል።
በሰላምና ደህንነት ዙሪያም በሁሉም ክፍለ ከተሞች ካሉ የፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት 18 ሺህ 54 ወጣቶች በአካባቢ ሰላም፣ ፀጥታና ደህንነት ላይ መሥራታቸውን አብራርተዋል።
በተለያዩ ክልሎች በመዘዋወር በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ ካሉ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች ጋር በመሆን በሕዝብ ለሕዝብ ትሥሥርና አብሮነት ላይ ያተኮሩ ሥራዎችን ማከናወናቸውን ተናግረዋል።
በእዚህም በተለያዩ ማኅበራዊ መገናኛዎች በሚነዙ አሉባልታዎች ሕዝቡ ለጉዳት እንዳይዳረግ ወጣቶቹ የድርሻቸውን በሚወጡበት ሁኔታ ላይ በስፋት ምክክር መደረጉን አስረድተዋል።
ወጣቶች በመልካምና በበጎ ተግባር ተሳትፏቸውን ካጠናከሩ ለአገር ዕድገት ትልቅ አቅም መሆናቸውን የገለጹት አቶ አብርሃም፣ በቀጣይ በሰላምና ደህንነት ዙሪያ ይበልጥ ትኩረት ስጥተው እንዲሠሩ መክረዋል።
በበጎ ፈቃድ አገልግሎት እየተሳተፉ የሚገኙ የከተማዋ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና የማኅበረሰብ ክፍሎች እያበረከቱት ላለው አስተዋጽኦም በማመስገን ተሳትፏቸውን በቀጣይ እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቅርበዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በበኩላቸው ተግባሩ ኃላፊነትን የመወጣት ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል።
ለኅብረተሰቡ እየሰጡት ባለው የበጎ ፈቃድ አግልግሎት ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረው ይህን ተግባራቸውን በቀጣይም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ቃል ገብተዋል።
ወጣቶቹ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችም በበጎ ፈቃድ አገልገሎት ሥራው በመሳተፍ ተግባሩን ባሕል እንዲሆን በሚደረገው ጥረት ሚናቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።