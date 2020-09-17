የቤንች ማጂ ህብረት ሥራ ዩኒየን 20 ሺህ ገበሬዎችን ተጠቃሚ አደረገ

አዲስ አበባ ፣ መስከረም 7/2013 ዓ.ም ( ኢዜአ) የቤንች ማጂ ህብረት ሥራ ዩኒየን በበጀት ዓመቱ ከቡና፣ ከማር እና ቅመማ ቅመሞች ግብይት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱንና ከ20 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረጉን አስታወቀ።
የዩኒየኑ 12ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን “ዘርፈ ብዙ ምርት ሁሉን አቀፍ እድገት ” በሚል መሪ ቃል ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል፡፡
ይህንን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫም በተጠናቀቀው የ2012 በጀት ዓመት “የአርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት የሚያሳድጉና የምርት ጥራት የሚጨምሩ 17 የእሸት ቡና ማጠቢያ ማሽኖችን ማስገባቱን ገልጿል።
በበጀት ዓመቱ ማጠናቀቂያም ዩኒየኑ ከቡና፣ ማር እና ቅመማ ቅመሞች ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ በማግኘት ከ20 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረጉን አስታውቋል።
ከአጠቃላይ ገቢው 380 ሚሊዮን ብር የሚሆነው የተገኘው ከ2 ሺህ 323 ሜትሪክ ቶን ኤክስፖርት ቡና ሽያጭ መሆኑም በመግለጫው ተመላክቷል።
የፌደራል ህብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ሱሩር በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት “ህብረት ሥራ ማህበራት የሁሉ አቀፍ እድገት መሰረት ናቸው። ”
ማህበራቱ አርሶና አርብቶ አደሩ በግብርና ዘርፍ ያገኘውን ምርት በዩኒየኖቻቸው በኩል በአገር ውስጥና በውጪ አገራት ፍትሀዊ በሆነ ዋጋ እንዲሸጥ በማድረግ አባሎቻቸውን ተጠቃሚ እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የቤንች ማጂ ቡና አምራች ህብረት ሥራ ዩኒየን ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ጌታሁን ተክሌ በበኩላቸው “የህብረት ሥራ ማህበሩ የአካባቢው ገበሬዎች የሚያመርቱትን ቡና ጥራት ለማሳደግና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ትልቅ ሥራ ሰርቷል” ብለዋል።
እንዲሁም ገበሬው ዘርፈ ብዙ ምርትን በማምረት ተጠቃሚነቱን ለማሳደግ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹት።
ዩኒየኑ ባለፉት አምስት ዓመታት የአባላቱን ቁጥር በማሳደግ በየአመቱ 20 ሺህ ቶን የቡና ምርት ለገበያ ማቅረብ እንደቻለም ጠቁመዋል።
በቀጣዮቹ ዓመታትም ቀልጣፋ የሆነ ዘመናዊ አሰራር በመዘርጋት በአገር ኢኮኖሚ ላይ የሚጠበቅበትን ድርሻም እንደሚወጣ ገልጸዋል።
በተጨማሪም ዩኒየኑ በቀጣይ አምስት ዓመታት ከአገራችን የቡና ላኪዎች ከቀዳሚዎቹ 20 ኩባንያዎች ተርታ ለመሰለፍ አቅዶ እየሰራ መሆኑንም አብራርተዋል።
የቤንች ሽኮ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ አማን በበኩላቸው ዞኑ በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም የቤንች ማጂ ህብረት ሥራ ዩኒየን በቡና ምርትና ጥራት መሻሻል ላይ እየሰራ ላለው ሥራ የዞኑ አስተዳደርም እውቅና እንደሚሰጥ ገልጸዋል።
ዩኒየኑ በአሁኑ ወቅት ለ299 ቋሚ እና ከ5 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፍጠሩም ተገልጿል፡፡