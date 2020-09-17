በመተከል ግጭትን ለማስቆም እየተከናወኑ በሚገኙ ተግባራት ላይ ውይይት ይካሄዳል

አሶሳ ኢዜአ መስከረም 07 / 2013 ዓ.ም.አሶሳ ኢዜአ፡- በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በቅርቡ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ለማስቆም እየተከናወኑ በሚገኙ ተግባራት ላይ በግልገል በለስ ከተማ ውይይት እንደሚደረግ ተገለጸ፡፡
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አትንኩት ሽቱ ዛሬ ማምሻውን ለኢዜአ እንዳስታወቁት በነገው ዕለት በዞኑ የጸጥታ ችግሮች በተከሰቱባቸው አካባቢዎች ተፈናቃይ ነዋሪዎች ያሉበት ሁኔታ ይጎበኛል።
እንዲሁም መስከረም 09/2013 ዓ.ም. ደግሞ የአካባቢውን ሠላም ለመመለስ እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት በዞኑ ዋና ከተማ ግልገል በለስ ይገመገማል ብለዋል፡፡
በቀጣይ የዞኑን የጸጥታ ችግር ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ጠንካራ ውይይት ተደርጎ የሚቀመጥ አቅጣጫ እንደሚኖርም ዋና አስተዳዳሪው አመልክተዋል።
በፕሮግራሙ የፌደራል፣ የአማራ እና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች የዞን እና የወረዳ የስራ ሃላፊዎች እንደሚገኙበት አቶ አትንኩት አስታውቀዋል፡፡