በምዕራብ ሸዋ ዞን የአዋሽ ወንዝ ሙላት ላፈናቀላቸው ወገኖች ድጋፍ ተደረገ

አምቦ መስከረም 7/2013(ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው የጎርፍ መጥለቅለቅ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ከ4ሺህ በላይ አባወራዎች ድጋፍ መደረጉን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
በጽህፈት ቤቱ የአደጋ ስጋት ተጋላጭነት ቅነሳና ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ዳንደና አጀማ እንደተናገሩት ጉዳቱ የደረሰው በኤጄሬና ኤጀርሳ ለፎ ወረዳዎች በሚገኙ አስራ ሁለት ቀበሌዎች ውስጥ ነው።
ወንዙ ሞልቶ ባደረሰው ጉዳት በሁለቱም ወረዳዎች የአራት ሺ 312 አባወራዎች ሶስት ሺህ 119 ሄክታር መሬት ላይ የነበረ ሰብል ጉዳት ደርሶበታል ብለዋል፡፡
በሌላ በኩልም በኢሉ ገላን ወረዳ በስምንት ቀበሌዎች የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ የ229 አባወራዎች የሆነው 60 ሄክታር መሬት ላይ የነበረ ሰብል መውደሙን አቶ ዳንደና አስታውቀዋል፡፡
ለተጎጂዎቹ የእለት ምግብ የሚውል 187 ኩንታል ስንዴ፣ 187 ኩንታል ሩዝና 39 ኩንታል አልሚ ሚግብ (ፋፋ) እንደተሰጣቸው ገልጸዋል፡፡
እንዲሁም 22 ኩንታል ካርቶን ብስኩት፣ አንድ ሺህ 124 ሊትር የምግብ ዘይትና 50 ኩንታል ቴምር ተከፋፍሎላቸዋል ብለዋል፡፡
በተጨማሪ ሶስት ሺ 569 ብርድ ልብስ፣ ፍራሽ፣ የውሃ መቅጃ ጀሪካን ፣517 የቤት መጠለያ ፕላስቲክ ሌሎችንም ቁሳቁሶች ድጋፍ መደረጉን አስተባባሪው አመልክተዋል፡፡
የክልሉ መንግስት ከአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣንና ከኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ድርጅት ጋር በመሆን የውሃ መፍሰሻ ቦዮችን እየሰራ እንደሚገኝ ጠቁመው ፤ይህም የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ማገዙን አስረድተዋል።
ውሃ ተኝቶበት የነበረ መሬት ውሃው ሲለቅ በሌላ ሰብል ለመተካት ዘር ለማመቻቸት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አቶ ዳንደና አስታውቀዋል፡፡