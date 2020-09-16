በአማራ ክልል ከአንድ ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሰሊጥ ይመረታል…….የክልሉ ግብርና ቢሮ

ባህርዳር ፣ መስከረም 6/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ከአንድ ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሰሊጥ በማምረት የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማስፋት እየተሰራ እንደሚገኝ የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የሰብል ልማትና ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ አለባቸው አሊጋዝ ለኢዜአ እንደገለጹት ክልሉ ያለውን ስነ-ምህዳርና የአየር ንብረት መሰረት በማድረግ በገበያ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው።
በዚህም በማዕከላዊና ምእራብ ጎንደር ዞኖች የሰሊጥ ምርት በስፋት የሚመረት መሆኑን ጠቅሰው በምስራቅ ጎጃምና አዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞኖችም እየተስፋፋ መምጣቱን ተናግረዋል።
“በባለሃብቶችና በአርሶ አደሮች በሚካሄደው የእርሻ ኢንቨስትመንት 281 ሺህ 447 ሄክታር መሬት በሰሊጥ ሰብል በመሸፈን የአረም፣ የተባይ መከላከልና ሌሎች እንክብካቤዎች እየተደረጉ ይገኛል”ብለዋል።
ከለማው ማሳ ውስጥም ከ232ሺህ 600 ሄክታር በላይ የሚሆነው በ135 ሺህ 99 አርሶ አደሮች የተሸፈነ ሲሆን ቀሪው በባለሃብቶች መሆኑን ገልጸዋል።
“የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመከሰቱ ጋር ተያይዞ ለዘር፣ ለአረምና ለመሰብሰብ የሚያስፈልገው የጉልበት ሰራተኛ እጥረት እንዳያጋጥም ስጋት አሳድሮ የነበረ ቢሆንም በተደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት ችግሩን መቅረፍ ተችሏል”ብለዋል።
ሰሊጥ አምራች አርሶ አደሮችና ባለሃብቶችም የኮረና ቫይረስ መከላከያ ግብአቶችን እንዲያሟሉና በስራ ጊዜም አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ እንዲያከናውኑ በተቀመጠው መመሪያ መሰረት መተግበሩን አስረድተዋል።
“አሁን ላይ የሰሊጥ ቡቃያው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል” ያሉት አቶ አለባቸው ከአንድ ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሰሊጥ ለማምረት የተያዘው ግብ እንደሚሳካ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
በምዕራብ ጎንደር ዞን ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ ነዋሪ አርሶ ባለሃብት አደር ተረፈ ወርቁ እንደገለጹት በ100 ሄክታር መሬት ላይ የሰሊጥ ሰብል እያለሙ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በማሳቸው ላይም የኮሮና መከላከያ ግብዓቶችን በማሟላትና የለይቶ ማቆያ በማዘጋጀት የ350 ሰራተኞችን ጤንነት በመጠበቅ የአረም ስራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ሌላው የዚሁ ወረዳ ባለሃብት አርሶ አቶ ታደገ ዳኘ በበኩላቸው በ180 ሔክታር መሬት ላይ ሰሊጥ ሰብል በመዝራት ለአረም ስራ 300 የጉልበት ሰራተኛ ማሰማራታቸውን አስረድተዋል።
ሰራተኛውን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል አስፈላጊውን ግብአት ማሟላታቸውን ጠቁመው በመጪው መኸር 1ሺህ 100 ኩንታል የሰሊጥ ምርት ለማግኘት አቅደው እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ባለፈው የመኸር ወቅት አንድ ሚሊዮን 105 ሺህ 600 ኩንታል የሰሊጥ ምርት መገኘቱን ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመላክታል።