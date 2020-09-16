በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜገች የገንዘብ እጥረት እንዳይገጥማቸው ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 6/2013 (ኢዜአ) አዲሶቹ የብር ኖቶች ወደ ሥራ በሚገቡበት ጊዜ የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች የገንዘብ እጥረት እንዳይገጥማቸው ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ኢዜአ ያነጋገራቸው አንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ገለጹ።
ኢትዮጵያ ነባሮቹን የ10፣ የ50 እና የ100 ብር ኖት መቀየሯን እንዲሁም አዲስ ባለ 200 ብር ኖት ወደ ሥራ ማስገቧቷን ከትናንት በስቲያ ይፋ መደረጉ ይታወሳል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ዶክተር ብርሃኑ ደኑ አዳዲስ የብር ኖቶች ወደ ሥራ በሚገቡበት ወቅት ነባሮቹን ብሮች ለመቀየር ካለው ፍላጎት አንጻር የገንዘብ እጥረት ሊያጋጥም እንደሚችል ይገልጻሉ።
በተለያዩ አገራት የነበረ ተሞክሮ ጠቅሰው እንደገለጹት አዲስ የብር ኖት ሲቀየር በሚፈለገው ፍጥነት እንደማይሰራጭና ይህም የገንዘብ እጥረት እንደሚፈጥር ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ይፋ የተደረጉት አዳዲስ የብር ኖቶች በሚሰራጩበት ጊዜ የገንዘብ እጥረት እንዳያጋጥም በተለይም በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ የሚገኙ የኅብረተሰብ ክፍሎች በገንዘብ እጥረት እንዳይጎዱ መንግሥት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ዶክተር ብርሃኑ ለኢዜአ ገልጸዋል።
የታተሙት አዳዲስ የብር ኖቶች ባጠረ ጊዜ ውስጥ ለኅብረተሰቡ መዳረስ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
“አዳዲስ የብር ኖቶች መቀየርን ተከትሎ አሁን ኢ-መደበኛ በሆነ መልኩ የሚዘዋወሩ ገንዘቦች በዕቃ የመቀየር እንቅስቃሴ ሊኖር ይችላል” ብለዋል።
የቤት፣ የሕንፃ፣ የወርቅና የሌሎች ዕቃዎች ሽያጮች ሕጋዊ በሆነ መንገድ በባንኮች በኩል በሚፈጸም ሽያጭ መፈጸም እንደሚገባና መንግሥትም እዚህ ላይም ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባ ነው ዶክተር ብርሃኑ አስረድተዋል።
የብር መቀየሪያው ጊዜ በታቻለ መጠን ማነስ እንዳለበት ገልጸው፣ ይሄም የማጭበርበር ሥራ ለሚሰሩ አካላት ሕገወጥ የሆነ ተግባር የመፈጸሚያ መንገዶችን እንደሚዘጋ አመልክተዋል።
“በኢትዮጵያ ሕገወጥ በሆነ መልኩ የሚንቀሳቀሰው ከፍተኛ ገንዘብ መደበኛ ኢኮኖሚው እንዲዳከም እንዲሁም የዋጋ ንረት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር አድርጓል” ብለዋል።
በሚንቀሳቀሰው ድብቅ ገንዘብ የውጭ ምንዛሪ እጥረት መፈጠሩንና ሕገወጥ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲስፋፋ ማድረጉንም ዶክተር ብርሃኑ አውስተዋል።
እንደእሳቸው ገለጻ ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ ግጭቶችን በገንዘብ በመደገፍ በኢትዮጵያ አለመረጋጋት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል።
የብር ኖቶች መቀየር ሕጋዊ ያልሆነው ገንዘብ ወደ ሕጋዊው የፋይናንስ ሥርዓት እንዲገባ እንደሚያደርግና በባንኮች የሚኖረውን ተቀማጭ ገንዘብ መጠን እንደሚያሳድገው ተናግረዋል።
“የባንኮች የብር ክምችት ማደግ የሚያበድሩትን ገንዘብ መጠን እንዲጨምሩና የብድር ወለድ ምጣኔያቸውን እንዲቀንሱ ዕድል ይፈጥራላቸዋል” ብለዋል።
እንደ ዶክተር ብርሃኑ ገለጻ፣ የብድር ወለድ ምጣኔ መቀነሱ ደግሞ ኢንቨስትመንት በማስፋፋት የሥራ ዕድል ለመፍጠርና የዋጋ ንረትን ከመቀነስ አኳያ ያለው ጠቀሜታ የጎላ ነው።
የብር ኖቶቹ መቀየር መንግሥት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የገንዘብ መጠንና ምንጮች ለማወቅና ለመቆጣጠር እንደሚያስችለው ተናግረዋል።
የገንዘብ ኖቶችን መቀየር ብቻውን ለውጥ እንደማያመጣ የገለጹት ዶክተር ብርሃኑ፣ “መንግሥት በረጅም ጊዜ የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎችና የሕግ ማዕቀፎችን የማሻሻል ሥራ ማከናወን አለበት” ብለዋል።
የዲጂታል ክፍያ ሥርዓቶችን ማስፋፋትና ማኅበረሰቡን በባንክ ገንዘብ የማስቀመጥ ባህሉን እንዲያሳድግ የማስተማር ሥራ በስፋት መሠራት እንደሚገባም ጠቁመዋል።