የመቅዳላ አምባ ዩኒቨርስቲ የቅበላ አቅሙን ለማሳደግ የማስፋፊያ ግንባታ እየተካሄደ ነው

ደሴ፣ መስከረም 6 / 2013 ( ኢዜአ) የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የቅበላ አቅሙን ለማሳደግ 600 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የማስፋፊያ ግንባታ እያካሄደ ነው።
በዩኒቨርሲቲው የቢዝነስና ፋይናንስ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሹመት አሰፋ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ያሉበትን የመሰረተ ልማት ክፍተቶች ለመሙላት ጭምር እየሰራ ነው፡፡
የማስፋፊያ ግንባታዎቹ በዩኒቨርሲቲው ቱሉ አውሊያና መካነ ሰላም ካምፓሶች ካለፈው ወር ጀምሮ እየተካሄደ መሆኑን አስረድተዋል።
ከግንባታዎቹ መካከልም የመኖሪያና የመማሪያ ክፍል ህንፃዎች እንዲሁም የመመገቢያ አዳራሽና የግንብ አጥር ይገኙበታል።
በተለይ የማስፋፊያ ግንባታ ዩኒቨርሲቲው አሁን ያሉትን 5ሺህ የተማሪዎች ቁጥር ወደ 7ሺህ ለማሳደግ እንደሚያስችለው ተመልክቷል።
በፌዴራል መደበው በጀት የሚከሄደው የማስፋፊያ ግንባታው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለአገልግሎት ለማብቃት ለ12 ተቋራጮች እንደተሰጠ ተገልጿል።
በዩኒቨርሲቲው የግንባታ ፕሮጀክቶች ስራአስኪያጅ ኢንጅነር ተሾመ አበበ በበኩላቸው ግንባታቸው በተያዘላቸው ጊዜ በጥራት እንዲጠናቀቁ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል፡፡
ህንጻዎች እስከ አራት ወለል ደረጃ እንዳላቸው ጠቅሰው የግንባታ ግብዓቶች በዩኒቨርስቲው በኩል በፍጥነት እየቀረቡ መሆኑን አስረድተዋል።
ከግንባታ ተቋራጮች መካከል ኢንጅነር ኤፍሬም ተሾመ በመካነ ሰላም ካምፓስ በተመደበ 17 ሚሊዮን ብር በጀት የመመገቢያ አዳራሹን ለመገንባት ጨረታ አሸንፈው ስራ መጀመራቸውን ተናግረዋል፡፡
በአምስት ወራት ውስጥ በጥራት ገንብተው ለማጠናቀቅ እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
በአማራ ደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ከጀመረ ሶስት ዓመታት እንደሆነው ከዩኒቨርሲቲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።