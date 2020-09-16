የብር ለውጡ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታትና ለወንጀል የሚውል ብርን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ምሁራን ተናገሩ

ሐዋሳ፣ መስከረም 6 /2013 (ኢዜአ) የብር ኖቶች ለውጥ መደረጉ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታትና ለወንጀል ተግባር የሚውል ብርን ለመቆጣጠር የሚያስችል መሆኑን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ተናገሩ።
የገንዘብ ለውጡን አስመልክቶ የኢዜአ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የዩኒቨርሲቲው ምሁራኑ እንዳሉት መንግሥት ያደረገው የብር ኖቶች ለውጥ ወቅታዊና እጅግ አስፈላጊ ነው።
የምጣኔ ሀብት ምሁር የሆኑት ዶክተር አባተ የሥጋት አብዛኛዎቹ ታዳጊ ሀገራት ከፍተኛ የገንዘብ መጠን ከባንክ ውጪ የሚንቀሳቀስባቸው እንደሆኑ ገልጸዋል።
ይህን ገንዘብ ለመቆጣጠርና ወደ ባንክ ለመመለስ የተለያዩ አጠቃቀም ፖሊሲዎችን ማውጣት አልያም የብር ኖቶችን መቀየር ሀገራት የሚከተሏቸው አማራጮች እንደሆኑ ጠቁመዋል።
ከዚህም አንጻር ኢትዮጵያ ያደረገችው የብር ለውጥ በአጭር ጊዜ በኢኮኖሚው ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችላት ነው ብለዋል።
የገንዘብ ለውጡ ብር ወደ ባንክ በከፍተኛ መጠን እንዲፈስ በማድረግ የሚስተዋለውን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ከማስተካከል ባለፈ የማበደር አቅማቸውን በማሳደግ ኢንቨስትመንትን እንደሚያበረታታ ተናግረዋል።
በተለይ ከሕግ አግባብ ውጭ ያለውን ገንዘብ ለማሰባሰብና ሕጋዊ ያልሆነ ብርን ከገበያው ለማስወገድ ለውጡ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸው የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስረድተዋል።
የገንዘብ ለውጡ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከብሔራዊ ባንክ ውጪ ይዘው ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉትን ገንዘብ ለመገደብ ያወጣውን መመሪያ በአግባቡ ተግባራዊ ለማድረግም የሚኖረው ሚና የጎላ እንደሚሆን ጠቁመዋል።
ዶክተር አባተ አያይዘውም መንግሥት በጀመረው መንገድ ሕገወጦችን የመቆጣጠሩን ሥራ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸው ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማትም ይህንን ማገዝ አለባቸው ብለዋል።
ሌላው የዩኒቨርሲቲው የምጣኔ ሀብት ምሁር ዶክተር ወገኔ ማርቆስ በበኩላቸው በርካታ ሀገራት በተለያዩ ምክንያቶች የገንዘብ ኖት ለውጥ በማድረግ ነባር ብርን ከገበያ የማስወጣት እርምጃ እንደሚወስዱ ገልጸዋል።
ይህም ለተለያዩ ወንጀሎች የሚውል ብርን ለመቆጣጠር ያስችላል ብለዋል።
በኢትዮጵያም የገንዘብ ኖቶች ለውጥ መደረጉ በተለይ በገጠራማው አካባቢ የሚኖሩ ማኅበረሰቦች ብራቸውን ወደ ባንክ በማምጣት የተቀማጭ ሒሳብ ደብተር እንዲኖራቸው በማመቻቸት በሀገር ደረጃ ቁጠባን እንደሚያሳድግም አብራርተዋል።
እንደ ዶክተር ወገኔ ገለጻ የሕገወጥ ንግድና የጥቁር ገበያ ገንዘብ ዝውውርን ለመቆጣጠር የብር ኖት ለውጡ ሚናው የጎላ ነው ብለዋል።
ለመጀመሪያ ጊዜ በጥቅም ላይ እንዲውል የተዘጋጀው የ200 ብር ኖትም ብር ለማሳተም የሚወጣውን ወጪ በመቀነስ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የራሱን አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስረድተዋል።
ሕገወጥ ብርን ከገበያው ለማውጣት የሚደረገውን ጥረት ሁሉም ሰው ሊያግዝ እንደሚገባም ጠቁመዋል።