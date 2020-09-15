የአዋሽን ወንዝ ወደ ተለመደ ፍሰቱ በመመለስ የዜጎችን ሰላማዊ ኑሮ ለማረጋገጥ የተቀናጀ ርብርብ ያስፈልጋል

አዲስ አበባ መስከረም 5/2013 (ኢዜአ) የአዋሽን ወንዝ ወደ ተለመደ ፍሰቱ በመመለስ የዜጎችን ሰለማዊ ኑሮ ለማረጋገጥ የተቀናጀ ርብርብ እንደሚያስፈልግ የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ።
የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈርያት ካሚል በአፋር ክልል የአዋሽ ወንዝ ከመጠን በላይ በመሙላቱ ህይወታቸውና ንብረታቸው ለአደጋ የተጋለጡ ዜጎችን በስፍራው ተገኝተው ጎብኝተዋል፡፡
ወንዙ በከፍተኛ መጠን በመጨመሩ ከቆቃና ከከሰም ግድብ አቅም በላይ የሆነው ውሃ ከአዋሽ እስከ አፋምቦ ድረስ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል፡፡
የክልልና ፌደራል መንግስት አደጋ ሊከሰት እንደሚችል በማሰብ ቀድሞ ሰፊ ርብርብ ማድረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ አደጋው ከተገመተው በላይ ሰፋ ብሎ በመምጣቱ ችግሩ ሊከፋ መቻሉን አንስተዋል፡፡
አሁንም በርካታ ቤተሰቦች እና ዜጎቻችን የአስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው መኖራቸውን ተናግረዋል።
የተጀመረውን እርዳታ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለ ሆኖ ወንዙን ወደ ተለመደው ፍሰቱ ለመመለስ የተቀናጀ ርብርብ ይጠይቃል ብለዋል፡፡
አደጋውን በዘላቂነት ለመፍታት የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅዶችን በማስቀመጥ የተጀመረው ጥረት ከሚመለከታቸው ጋር በመቀናጀት ይሰራል ብለዋል።
በጎርፍ አደጋፍ ወቅት የክልል፣ የፈደራልና የጸጥታ ሃይሎችና ሌሎች ህይወት እንዳይጠፋ ላደረጉት ርብርብ ምስጋና አቅርበዋል።