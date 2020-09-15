የሲዳማ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ ጉባዔ ተጀመረ

ሐዋሳ መስከረም 5/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ አባላት ጉባዔ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተጀመረ።
በፓርቲው የሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ዘውዲቱ ዘለቀ በጉባዔው መክፈቻ ወቅት በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት በሃገሪቱ የመጣው ለውጥ የሴቶችን የአመራርና የውሳኔ ሰጪነት ሚናና ተሳታፊነት በእጅጉ አሳድጎታል።
ይህም በየደረጃው የሚገኙ ሴቶች የሃገሪቱን ሁለንተናዊ ስኬት ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና እንዲጫወቱ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግረዋል።
ለውጡ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ በየአከባቢው ሠላም እንዲረጋገጥና የልማት ተግባራት እንዳይስተጓጎሉ ሴቶች ሚናቸውን ሊያጎለብቱ ይገባል ብለዋል።
በዚህ ረገድ በተያዘው የበጀት ዓመት የለውጡ ሥራዎች ተጠናክረው የዜጎች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዲረጋግጥ እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ሊጉ አበክሮ እንደሚሠራ ገልጸዋል።
በተለይ ሊጉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመንቀሳቀስ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል ብለዋል።
ሰላምን በማደፍረስ የዜጎች ህይወት እንዲጠፋ የሚሠሩ ኃይሎችን ሴራ ከማክሸፍ አንጻር ሴቶች ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የገለጹት ደግሞ የጉባዔው ተሳታፈና የአለታ ወንዶ ወረዳ የሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት የገጠር ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ጤናዬ አማኑኤል ናቸው።
በቀጣይም በሃገሪቱ እየተካሄደ ያለው ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚጠበቅብንን ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል።
ሌላኛዋ ተሳታፊና የመልጋ ወረዳ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ እመቤት ማቴዎስ በበኩላቸው ሴቶች ተደራጅተው በመንቀሳቀስ በተለይ ኮሮናን ለመከላከል ከግንዛቤ ማሳደግ ጀምሮ የተቸገሩትን በመርዳት ረገድ ከፍተኛ ስራ ሲያከናውን መቆየታቸውን ገልጸዋል።
በሃገሪቱ የተጀመረው ለውጥ በፖለቲካው ዘርፍ የሴቶች ውሳኔ ሰጪነት ከፍ ማድረግን በተግባር ያሳየ ነው ያሉት ወይዘሮዋ በተያዘው በጀት ዓመት ለውጡን ለማጠናከር በሠላምና ጸጥታ ሥራዎች ግንባር ቀደም ተሳታፊ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።
በፓርቲው የፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪክ ተቋማት ዘርፍ ኃላፊ አቶ የኋላእሼት በቀለ በከተማም ሆነ ገጠር ያሉ ሴቶች ተደራጅተው በመንቀሳቀስ በኢኮኖሚው፣ፖለቲካውና ማህበራዊ መስኮች እየተጫወቱ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል።
በተለይም የጤናና ትምህርት ፓኬጆች በተፈለገው ልክ ውጤት እንዲያስመዘግቡ የሴቶች አደረጃጀት እየተጫወተ ያለው ሚና የላቀ መሆኑን ገልጸው ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
በሃገሪቱ የሪፎርም ስራዎች እንዲጠናከሩ፣ የዜጎች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ እንዲሆኑ ሴቶች ተደራጅተው በመንቀሳቀስ በተለይ የተረጋጋ ሠላም እንዲኖር አስተዋጽኦቸውን ማጠናከር እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
ሴቶች በልማት ዘርፍ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆኑባቸው አሠራሮች፣የሥራ ቦታና ግብአት አቅርቦት
እንዲሁም የስራ ዕድሎች በማመቻቸት ተጠቃሚ ማድረግ የቀጣይ ዓመት የፓርቲው የትኩረት አቅጣጫ መሆኑንም አቶ የኋላእሼት አስታውቀዋል።
ጉባዔው ያለፈውን በጀት ዓመት የሰራ አፈጻጸም ገምግሞ የተያዘው የስራ ዘምን ዕቅድ ላይ በመምከር አቅጣጫ እንደሚያስቀምጥ ይጠበቃል።