ቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ 70 አዳዲስ የድህረ-ምረቃ ትምህርት ክፍሎችን ሊከፍት ነው

ዲላ፣ መስከረም 5/2013 ( ኢዜአ) የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በአዲሱ የትምህርት ዘመን በ2ኛና 3ኛ ድግሪ 70 አዳዲስ ትምህርት ዓይነቶችን ለመክፈት መዘጋጀቱን አስታወቀ።
ይህም ዩኒቨርሲቲው በ2ኛና 3ኛ ዲግሪ የሚሰጣቸውን የትምህርት አይነቶች 101 እንደሚያደርሰው ተጠቁሟል።
የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ታምሩ አኖሌ ለኢዜአ እንዳሉት በ2013 የትምህርት ዘመን በዩኒቨርሲቲው አዲስ ከሚከፈቱት 19 የሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ውስጥ የገዳ እና የአስተዳደር ጥናት አንዱ ነው።
ቀሪዎቹ የተለያዩ የሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብሮች መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ይህም ዩኒቨርሲቲው በሶስተኛ ዲግሪ ይሰጥ የነበረውን አንድ ፕሮግራም ወደ 20 ከፍ ሲያደርገው የሁለተኛ ዲግሪውን ደግሞ ከ30 ወደ 81 የትምህርት ክፍሎች እንደሚያሳድገው አመላክተዋል።
የትምህርት ክፍሎችን ፍላጎት ከመለየት አንስቶ የካርኩለም ቀረጻና ትችት እንዲሁም የሰው ሃይልና ግብዓት የማሟላት ስራዎች በጥንቃቄ መከናወናቸውንም አስረድተዋል።
የመማር ማስተማር ሂደቱን ውጤታማ ለማድረግ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ሰነድ መፈራረማቸውንም ዶክተር ታምሩ ገልጸዋል።
የመምህራን እጥረት እንዳይከሰት ረዳት ፕሮፈሰርና ከዛ በላይ የትምህርት ደረጃ ያላቸው 73 የውጭና 43 የሀገር ውስጥ መምህራን ቅጥር መፈጸሙንም አስታውቀዋል።
ለመማር ማስተማር ሂደት አጋዥ የሆኑ በተለይ ለኢንጅነሪግና ለተፈጥሮ ሳይንስ ቤተ-ሙከራና ቤተ-መጽሐፍት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ በማድረግ መደራጀቱን ገልጸዋል።
ይህም ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት ለማድረስ እገዛ ከማድረግ ባለፈ ከዚህ ቀደም ዩኒቨርሲቲው ለተለያዩ የተግባር ትምህርቶች ወደ ሌሎች አካባቢዎች ተማሪዎችን በመውሰድ የሚያወጣውን ውጭ እንደሚያስቀር አስረድተዋል።
ዩኒቨርሲቲው የልህቀት ማዕከል አቋቁሞ ከኢትዮጵያ ምርጥ አምስት እንዲሁም ከአፍሪካ ምርጥ 10 ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ አንዱ ለመሆን እየሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ ናቸው።
በትምህርት ሥርዓቱ ውስጥ የገዳ ስርዓት እንዲካተት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ግንባር ቀደሚ ሚናውን ከመወጣት ባለፈ በዩኒቨርሲቲው ከኮመን ኮርስ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ የገዳ ስርዓት ትምህርት እየተሰጠ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
“ዩኒቨርሲቲው በስሩ ባሉት ስምንት ኮሌጆችና በአንድ ኢንስትቲዩት ከ17 ሺህ በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛል” ብለዋል።
ምንም እንኳን በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደቱ ለጊዜው ቢቆምም በቀጣይ አመታት የተማሪዎችን ቁጥር በእጥፍ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ ከፕሬዝዳንቱ ገለፃ ለማወቅ ተችሏል።