በጋሞ ዞን ለችግር ለተጋለጡ ከ5ሺህ በላይ ወገኖች የምሳ ግብዣ ተደረገ

አርባምንጭ ፣ መስከረም 4/2013 (ኢዜአ) በጋሞ ዞን የዘመን መለወጫ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለችግር ለተጋለጡ ከ5ሺህ በላይ ወገኖች የምሳ ግብዣ ተደርገላቸው።
የዞኑ ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ የወጣቶች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ይስሐቅ ዳርጫ እንዳሉት የምሳ ግብዣ የተደረገው በዞኑ በ14 ወረዳዎችና አራት የከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ ረዳት የሌላቸው ወገኖች ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ እስከ ትናንት ባሉት ቀናት ውስጥ ነው፡፡
እነዚህ ረዳት የሌላቸው አረጋዊያንና በጎዳና ላይ የሚኖሩ ወላጆቻውን ያጡ ልጆች ናቸው፡፡
የምሳ ግብዣ ያደረጉት የአካባቢው ህብረተሰብ፣ መንግስታዊ ያለሆኑ ድርጅቶችና መንግስት በጋራ በመሆን ነው።
በአርባ ምንጭ ከተማ በምሳ ግብዣው ተሳታፊ ከነበሩት የጎዳና ተዳዳሪዎች መካከል ወጣት በቀለ ብሩ በሰጠው አስተያየት ህብረተሰቡ በዓሉን ደስ በሚል ስሜት እንድናሳልፍ ላደረገልን ግብዣ አመሰግናለሁ ብሏል።
መንግስት ከጎዳና ህይወት ለመላቀቅ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው እንደሚፈልግም ገልጿል።
ቀደም ሲልም በዞኑ በኮሮና ምክንያት ለተቸገሩ ወገኖች የቀለብ ፣ ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስና አልባሳት ድጋፍ ሲደረግ መቆየቱም ተወስቷል፡፡