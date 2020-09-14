ህፃናትን አስገድደው ደፍረዋል የተባሉ ግለሰቦች እስከ 25 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ

ባህር ዳር፣ደብረማርቆስ መስከረም 4/2013 (ኢዜአ) በአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ጃዊ ወረዳና ደብረ ማርቆስ ከተማ ህፃናትን አስገድደው ደፍረዋል ተብለው የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች እስከ 25 ዓመት ፅኑ እስራት ተቀጡ።
የአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ጠቅላይ አቃቤ ህግ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙሉዓለም ደሴ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት ይሉሃል እንዳለው የተባለ ግለሰብ በጃዊ ወረዳ የ11 ዓመት እድሜ ያላትን ታዳጊ ህጻን ግንቦት 17/2012 ዓ.ም አስገድዶ ደፍሯል።
የ40 ዓመት እድሜ ያለው ይሄው ግለሰብ ከደፈራት ታዳጊ ህጻን እናት ጋር በአንድ ተቋም የሚሰሩና በጉርብትናም የሚቀራረቡ ናቸው ብለዋል።
ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ከህጻኗ ጋር በመቀራረብ እንደደፈራትና ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ ለእናቷ ብትናገር እንደሚገላት ማስፈራራቱን በማስረጃ እንደተረጋገጠበት ጠቅሰዋል።
ግለሰቡ በዚህ ሳያበቃ እንደገና ግንቦት 19/2012 ዓ.ም በድጋሜ አስገድዶ ሲደፍራት ወላጅ እናቷ ደርሳ ለፖሊስ እንዳመለከተች የመምሪያው ኃላፊ አስረድተዋል።
ፈጽሞታል የተባለው የወንጀሉ ድርጊት በፖሊስ ከተጣራ በኋላ አቃቤ ህግ የመሰረተውን ክስ የተመለከተው የጃዊ ወረዳ ፍርድ ቤት በሰውና ሰነድ ማስረጃ አመሳክሮ ግለሰቡ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ጳጉሜን 4/2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት በ25 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን አብራርተዋል።
በተመሳሳይ በደብረ ማርቆስ ከተማ ህጻን አስገድዶ የመድፈር ሙከራ ባደረገ ግለሰብ ላይ በ12 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የከተማው ፍርድ ቤት የወንጀል መከላከል የስራ ሂደት አስተባባሪ ሊቀ ትጉሃን ዘውዱ አላምረው ገልጸዋል።
የከተማ ነዋሪ የሆነው ግለሰብ ህጻኗን ብር ልስጥሽ በማለት ከቤት አታሎ በመውሰድ ሐምሌ 7/2012 ዓ.ም የመድፈር ሙከራ ማድረጉን በሰውና ሰነድ ማስረጃ ማረጋገጥ ተችሏል ብለዋል።
ድርጊቱን ፈጽሟል የተባለው 27 ዓመት እድሜ ያለው ጳውሎስ ምህረቴ ጥፈተኛነቱ ተረጋግጦበት የከተማው ፍርድ ቤት ጳጉሜን 5/2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት የቅጣት ውሳኔው እንደተላለፈበት አስረድተዋል።
ማህበረሰቡም በአካልም ሆነ አእምሮ ባልበሰሉ ህፃናት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ለመከላከል በንቃት ሊሳተፍ እንደሚገባም አሳስበዋል።