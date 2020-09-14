በደቡብ ክልል ከ4 ሺህ የሚበልጡ አመራሮች የሚሳተፉበት ሥልጠና ነገ ይጀመራል

ሀዋሳ፣ መስከረም 4/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የአመራሩን የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት ለማጠናከር ሁለተኛው ዙር የአመራሮች ስልጠና ነገ እንደሚጀመር የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በጽህፈት ቤቱ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለአምስት ቀናት በሚቆየው ስልጠና ላይ ከ4ሺህ በላይ የፓርቲው አመራሮች ይሳተፋሉ።
በዋነኛነት በፓርቲው የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ በማተኮር በሀገራዊ፣ ወቅታዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ ስልጠናው እንደሚያተኩር አስታውቀዋል።
ለስልጠና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን አስረድተዋል።
ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የሚሰጠው ይኸው ስልጠና የአመራሩን አቅም ማጠናከርና መላ አባላትን ለቀጣይ ተልዕኮ ዝግጁ የማድረግ ስራ ታሳቢ የሚያደርግ ነው ብለዋል።
በክልሉ በአጠቃላይ ከ13 ሺህ በላይ አመራሮችን ለማሰልጠን ታቅዶ ወደ ተግባር መገባቱንም ጠቁመዋል።
ከዚህ ቀደም የአመራሩን አቅም ለማጎልበት በሀገር አቀፍና ክልል ደረጃ የተለያዩ ስልጠናዎች ሲሰጡ መቆየቱንም አውስተዋል።
በተለይ ለውጡ የሚመራበት ፍኖተ ካርታና የመደመር እሳቤ ስልጠና ላይ ከ7 ሺህ የሚበልጡ አመራሮች መሳተፋቸውን ጠቅሰዋል።
ይህም አመራሩ ለቀጣይ ተልዕኮ እራሱን እንዲያዘጋጅ ያገዘ መሆኑን አስረድተዋል።
እንደ ወይዘሮ ፋጤ ገለፃ እንደ ሀገርም ሆነ ክልል የተመዘገቡ ስኬቶች የመኖራቸውን ያህል በሂደቱ የውጭና የውስጥ ፈተናዎች የበዙበት ሁኔታ አጋጥሟል።
በርካታ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በህብረተሰቡ ዘንድ መነሳታቸውን ጠቅሰው አመራሩ እነዚህን ለመመለስ እንዲተጋ ለማስቻል እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
በተለይ ሀገራዊና ክልላዊ አጀንዳዎችን ማሳካት የሚቻለው በየደረጃው ብቁ አመራር መፍጠር ሲቻል መሆኑን የተናገሩት ወይዘሮ ፋጤ የአሁኑ ስልጠናም አመራሩን ለማብቃት የተያዘው መረሃ ግብር አካል እንደሆነ መግለጻቸውን ከክልሉ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመላክታል።