በደቡብ ክልል ህገ ወጥ እንቅስቃሴዎች ላይ መንግስት ጠንካራ እርምጃ ይወስዳል- አቶ ርስቱ ይርዳው

ሐዋሳ ፣መስከረም 4/2013 (ኢዜአ) የህዝብን ጥያቄ ሽፋን በማድረግ በሚካሄድ ማንኛውም ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ላይ መንግሥት ጠንካራ እርምጃ እንደሚወስድ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታወቁ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት በክልሉ ትልቅ ፈተና የሆነው በየቦታው የሚነሳ የህዝብን ጭያቄ ሽፋን በማድረግ የሚካሄዱ ህገ-ወጥነት ነው።
“ህዝቡ በተለያየ መንገድ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ይኖሩታል፤ ይህንን ተከትሎ አንዳንድ ግለሰቦች እኔ ባለቤት ነኝና የህዝቡን ጥያቄ ልምራ የሚል መንፈስ በመያዝ ሲንቀሳቀሱ ይታያል” ብለዋል።
እኔ ልምራ የሚለው አካል ሠላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ከዚህ ባፈነገጠ መልኩ የህዝቦችን ትስስር በሚበጥስና ወደ ግጭት በሚወስድ መንገድ ለማስኬት እንደሚጥር አስታውቀዋል።
በዚህም የአደረጃጀት ጥያቄዎች በሰከነ አግባብ እልባት እንዳያገኙ የማደናቀፍ ሙከራዎች እንዳሉም አቶ ርስቱ ተናግረዋል።
በዚህ ውስጥ የሚሳተፉ አመራሮቻችን እንዳሉም እናውቃለን ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን ለማስተካከል በየደረጃው እርምጃ እየወሰዱ የማረም ስራ እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
የአደረጃጀት ጥያቄው ህገ መንግሥታዊ በመሆኑ 56ቱም ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል መብት እንዳላቸው አያጠያይቅም ብለዋል።
ሆኖም ሁሉም መክሮበት በሰከነ፣ በሰለጠነና ህዝቡን በተሻለ ዘላቂነት ጥቅሙን የሚያስከብርበት የአደረጃጀት ሥርዓት መፍጠር እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል።
ለዚህ እውን መሆን ከመንግሥት አካላት በተጨማሪ ፖለቲከኞች፣ምሁራን፣የኃይሞኖት አባቶችና የባህል መሪዎች በተሳተፉበት አግባብ መፈታት እንዳለበት ታምኖ እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል።
በዚህ ሂደት አደናቃፊ ሚና የሚጫወቱና ለውጡን ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ጠቅሰው
ለህዝብ ተቆርቋሪ መስለው ግጭትና ውጥረት ለመፍጠር እንደሚጥሩ አስታውቀዋል።
በዚህም መንግስት የጀመረውን ውይይት በሰከነ መንገድ ከሚፈታበት አውድ አስለቅቆ ወደ ኃይልና ግጭት እንዲያመራ ሲንቀሰቃሱ መስተዋሉን አስረድተዋል።
በቀጣይ በህገ ወጥ እንቅስቃሴ ውሰጥ ገብቶ በተገኘ ማናቸውም አካል ላይ ጠንካራ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቀዋል።
እንደ አቶ ርስቱ ገለፃ የአደረጃጀት ጥያቄዎች የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚሰጠው የውሳኔ ሀሳብ መሠረት የመጨረሻ እልባት እንደሚያገኝ ይጠበቃል።