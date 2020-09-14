በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለችግር የተጋለጡ 155 ሺህ ሰዎችን ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ ነው

አሶሳ፣ መስከረም 04 / 2013 (ኢዜአ) በተለያዩ ምክንያች ለችግር የተጋለጡ 155 ሺህ ሰዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ መሆኑን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ተሲሳ ለኢዜአ እንዳሉት እነዚህ በክልሉ ገጠር እና ከተማ የሚኖሩት ሰዎች ለችግር የተጋለጡት ባለፈው ዓመት ተፈጥሮ በነበረ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ምክንያቶች ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው።
ለጉዳት ካጋለጧቸው ምክኒያቶች መካከል ግጭት፣ ጎርፍና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ይገኙበታል።
ለነዚህ ወገኖች የምግብ፣ አልባሳት፣ የቤት ቁሳቁስ፣ የመኖሪያ ቤት ጥገና፣ የእርሻ መሣሪያ እና ምርጥ ዘር እንዲሁም የመጠጥ ውሃ በማመቻቸት ድጋፍ እንዲያገኙ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን አስረድተዋል።
ለመልሶ ማቋቋሙ ስራ ከመንግስት እና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መሆኑን ጠቅሰው የፌደራል አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ከፍተኛ እገዛ ማድረጉን አስታውቀዋል፡፡
በ2013 ዓ.ም. የተጎጂዎችን ቁጥር በመቀነስ ራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ እቅድ መዘጋጀቱን አቶ ታረቀኝ አስረድተዋል፡፡
ከክልል እስከ ቀበሌ ጠንካራ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት በመዘርጋት አደጋ አስቀድሞ መከላከል የሚያስችል ቅንጅታዊ አሰራር እየተዘረጋ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በክልሉ የማቋቋሙ ስራ ራሱን በቻለ ምክር ቤት እንዲመራ መደረጉን የገለጹት ኃላፊው ይህም ችግሩን በራስ አቅም ለመከላከል ያስችላል ብለዋል፡፡
ተጎጂዎች በዘላቂነት ከችግር መውጣት የሚችሉት የተሰጣቸውን ድጋፍ ተጠቅመው ራሳቸውን ለመቀየር በሚያደርጉት ጥረት እንደሆነ መረዳት እንዳለባቸው አቶ ታረቀኝ አሳስበዋል፡፡
በአሶሳ ዞን የባምባሲ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱላሂ መሃመድ በበኩላቸው በወረዳው ግጭት እና የተፈጥሮ አደጋ ባያጋጥምም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ተናግረዋል፡፡
አስተዳደሩ በቀጣይ ሰዎችን ለጉዳት ከሚያጋለጡ ችግሮች አስቀድሞ ለመከላከል ማህበረሰቡን ከባለድርሻ አካላት ያቀናጀ ሥራ መጀመሩን ገልጸዋል፡፡
በተለይ መስራት እየቻሉ አጋዥ በማጣት ለችግር የሚዳረጉ የህብረተብ ክፍሎች ደግሞ ዋነኛ ትኩረታቸው መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በባምባሲ ወረዳ ለችግር ከተጋለጡት መካከል ወይዘሮ አረዳሻም አባስ የራሳቸውን ጨምሮ ወላጆቻቸውን ያጡ ስድስት ልጆች እንደሚያሳድጎ ተናግረው የምግብ አልባሳት ድጋፍ ጨምሮ መኖሪያ ቤት ተገንብቶ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል፡፡
“ባገኘሁት ድጋፍ ደስተኛ ነኝ፤ ፈጣሪ ይመስገን የእኔ እና የቤተሰቦቼ ችግር ተቃልሎናል፤ እንደ እኛ ድጋፍ ያላገኙ ሌሎችም ሰዎች ስላሉ እነርሱም ድጋፉ ቢያገኙ እላለሁ” ብለዋል፡፡
በዚህ ወረዳ ከ50 ዓመታት በላይ እንደኖሩ የነናገሩት የእድሜ ባለጸጋ አቶ ተርፋሳ ደብሲሳ በበኩላቸው በተደረገላቸው ድጋፍ ልጆቻቸውን ከችግር ለመታደግ እንዳገዘቸው በመግለጽ ለድጋፉም ምስጋናቸው አቅርበዋል፡፡
“እንደልብ መንቀሳቀስ የማልችል አቅመ ደካማ ነኝ፤ ረዳትም የለኝም፤ በተደረገልኝ ድጋፍ መንግስትን በጣም አመሰግናለሁ” ብለዋል።