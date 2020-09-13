ጥቅም ላይ ውለው የሚወገዱ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች የአካባቢ ስጋት ሆነዋል

አዲስ አበባ መስከረም 3/2012 (ኢዜአ) ኮሮናቫይረስን ለመከላከል ለአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ ውለው የሚወገዱ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች በእንስሳት ጤና እና አካካቢ ብክለት ላይ ስጋት ፈጥረዋል።
የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የተለያዩ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎች ጥቅም ላይ ውለዋል።
ሲ.ጂ.ቲ.ኤን የዜና ምንጭ እንደዘገበው ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ ውለው የሚወገዱ ጭንብሎች በአካካቢ እና በእንስሳት ላይ ጉዳት ያደርሳሉ።
እነዚህ ጭንብሎች ምቾት ቢኖራቸውም የተመረቱበት ግብአት ቀላል ፕላስቲክ በውስጥ ስለሚገኝ በእንስሳትና መኖሪያ አካባቢ ላይ የሚያሳድሩት ስጋት እያደገ መሆኑን ገልጿል።
ዘገባው በለንደን ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናትን ዋቢ አድርጎ እንደገለጸው በእንግሊዝ ብቻ እያንዳንዱ ሰው የተጠቀመበትን ጭንብል በየቀኑ ለአንድ ዓመት ቢጥል ከ66 ሺህ ቶን በካይ ፕላስቲክ ወደ አካባቢው ያስወግዳል።
ሰዎች የተጠቀሙትን ጭንብል ኃላፊነት በጎደለው መንገድ ማስወገዳቸው ደግሞ ስጋቱን የበለጠ አስከፊ አድርጎታል ነው የተበለው
“በአሁኑ ወቅት በወንዞች፣ በጎዳናዎችና በተለያዩ አካባቢዎች ተጥለው የሚታዩ ጭንብሎች የረዥም ጊዜ ጉዳት ማስከተላቸው አይቀሬ” ብሎታል።
የሰዎች የጥንቃቄ ጉድለት በእዚሁ ከቀጠለ በቅርቡ በሜዲትራንያን ሐይቅ ላይ የባህር አሳ ሳይሆን ብዛት ያላቸው ጭንብሎች እንደሚገኙ ተመልክቷል።
ሲ.ጂ.ቲ.ኤን የጥናቱን ውጤት ጠቅሶ እንደዘገበው ወደ ውሃ አካላት በሚወገድ ፕላስቲክ አማካኝነት በዓመት ከ100 ሺህ በላይ የውሃ ውስጥ አጥቢ እንስሳት፣ ኤሊዎችና በሚሊዮን የሚቆጠሩ የባህር ውስጥ አዕዋፋት ይሞታሉ።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች ወደውቂያኖስ በሚገቡበት ወቅት የአሣ ዝርያዎችን ጨምሮ የውሃ ውስጥ እንስሳትን ምግብ የማላም ስርአታቸውን በማስተጓጎል ለሞት ይዳርጋል።
እንደዘገባው ከሆነ ጭንብሎቹ በተገቢው መንገድ ቢወገዱም በውስጣቸው ባለው ፕላስቲክ ምክንያት በፍጥነት ሊጠፉ ባይችሉም ቀስ በቀስ ተሰባብረው ወደ ደቃቅ ፕላስቲክነት በመቀየር በአካካቢ ላይ ጉዳት ያስከትላሉ።
በመሆኑም በአካባቢ ላይ የሚፈጠረውን ዘርፈ ብዙ ጉዳት ለመቀነስ ሰዎች ከፕላስቲክ ውጪ የተሰሩ ጭንብሎችን እንዲያደርጉ ተመክሯል።
ታጥበው በድጋሚ አገልግሎት ላይ የሚውሉ ጭንብሎችን እንዲጠቀሙ አጥኚዎች አጽእኖት ሰጥተው መክረዋል።
የጤና ሙያተኞችም ቢሆኑ ከጥጥ የተሰሩና ተደረራቢ ጨርቅ ያላቸውን ጭንብሎች እንዲጠቀሙ ነው አጥኚዎቹ የገለጹት።
“የአፍና የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን በመጠቀም ራስን ሙሉ በሙሉ ከኮሮናቫይረስ መከላከል አይችልም፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን በሳሙናና በውሃ በደንብ መታጠብና ሌሎች በጤና ባለሙያዎች የሚመከሩ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ስርጭቱን ለመቀነስ ይረዳል” ሲሉም አጥኚዎቹ መምከራቸውን ነው ዘገባው ያስረዳው ።