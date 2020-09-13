በስድስት ሳምንታት የተገነባው የኮቪድ-19 ፊልድ ሆስፒታል ተመረቀ

አዲስ አበባ መስከረም 3/2012 (ኢዜአ) የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ በስድስት ሳምንታት የተገነባውን የኮቪድ-19 ፊልድ ሆስፒታል ዛሬ መርቀው ከፈቱ።
ሆስፒታሉ ከነገ ጀምሮ ታካሚዎችን ተቀብሎ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ተብሏል።
በጤና ሚኒስቴር አስተባባሪነት በዓለም ምግብ ፕሮግራምና በዓለም ጤና ድርጅት ድጋፍ የተገነባ መሆኑም ነው የተገለጸው።
በስድስት ሳምንታት የተገነባው የኮቪድ-19 ፊልድ ሆስፒታል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ዛሬ በይፋ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል።
ሆስፒታሉ በውስጡ 198 የህክምና አልጋዎች ሲኖሩት፣ በ128 ቱ ከነገ መስከረም 4 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ተገልጿል፡፡
ከአጠቃላይ አልጋዎች 10ሩ ለጽኑ ሕሙማን ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ተደርገው የተዘጋጁ ናቸው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ሆስፒታሉን መርቀው ከከፈቱ በኋላ በሰጡት አስተያየት፤ ወረርሽኙ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በሽታው የሚያደርሰውን ጥፋት ለመከላከል በመንግስት በኩል ሰፊ ሥራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን አስታውሰዋል።
ከእነዚህ ሥራዎች መካከል በስድስት ሳምንታት ተሰርቶ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው ይህ ሆስፒታል አንዱ መሆኑንና ሆስፒታሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ የጤና ባለሙያ ጭምር ተመድቦለት ለአገልግሎት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል።
በስድስት ሳምንታት ከተገነባው ሆስፒታል በመማር ይሄንን ጥሩ የሥራ ባህል በሌሎች ፕሮጀክቶች ማስፋትና ማሳደግ እንደሚገባ የገለጹት ዶክተር ዐቢይ፣ በሆስፒታሉ የግንባታ ሥራ የተሳተፉ አካላትን አመስግነዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጄ ዱጉማ በበኩላቸው “ህብረተሰቡ ስለኮሮናቫይረስ ግንዛቤ እንዲኖረው ከማድረግ አንስቶ የመመርመር አቅምን እስከማሳደግ በርካታ ሥራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል” ብለዋል።
ለእዚህም ባለፉት የተወሰኑ ወራት በተሰራው ጠንካራ ሥራ ከ20ሺህ በላይ ህሙማንን መቀበል የሚያስችሉ አልጋዎች መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
ዶክተር ደረጄ እንዳሉት አብዛኞቹ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሲሆን ይሄንን ወደ ክልሎች ለማስፋት እየተሰራ ነው።
“በአሁኑ ወቅት የበሽታው ስርጭት በጣም እየጨመረ ከመሆኑ አኳያ ነባር ሆስፒታሎችን ለኮቪድ-19 ሕክምና መስጫ መዋል ሌሎች ሕክምናዎችን ስለሚጎዳ እንደዚህ አይነት ፊልድ ሆስፒታል መገንባት ጠቀሜታው የጎላ ነው” ብለዋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካይ ሚስ ካትሪና ፎዚ ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት እንደሚደግፍ ተናግረዋል።
የህክምና ማዕከሉ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ፈጣን የአደጋ ምላሽ ለመስጠት እንደሚያስችልም ተመልክቷል፡፡
በተጨማሪም የምስራቅ አፍሪካ የአደጋ ምላሽ አሰጣጥ የልህቀትና የስልጠና ማዕከል በመሆንም ያገለግላል ተብሏል፡፡
በምረቃ ሥነሥርዓቱ ላይ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ የዓለም ጤና ድርጅት፣ የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች ተገኝተዋል፡፡
ሆስፒታሉ በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሥር እንደሚተዳደርም በምረቃ ሥነ ሥርዓቱ ላይ ተገልጿል፡፡