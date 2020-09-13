ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ የኮቪድ-19 ፊልድ ሆስፒታል እየጎበኙ ነው

አዲስ አበባ፣ መስከረም 3/2013 ( ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አህመድ ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ የተገነባውን የኮቪድ-19 ፊልድ ሆስፒታል እየጎበኙ ነው።
ሆስፒታሉ 198 አልጋዎች ሲኖሩት፤ በ128 ቱ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ ሆስፒታሉን ዛሬ በይፋ ሥራ እንደሚያስጀምሩት ይጠበቃል፡፡
በምስራቅ አፍሪካ የአደጋ ምላሽ አሰጣጥ በመሆንም እንደሚያገለግል ተጠቅሷል፡፡
ማዕከሉ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ፈጣን የአደጋ ምላሽ ለመስጠት እንደሚያስችል ተመልክቷል፡፡
በተጨማሪም የምስራቅ አፍሪካ የአደጋ ምላሽ አሰጣጥ የልህቀትና የስልጠና ማዕከል በመሆንም ያገለግላል ተብሏል፡፡
በምረቃ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የዓለም ጤና ድርጅት፣የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ተወካዮች ተገኝተዋል፡፡
ሆስፒታሉ በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስር የሚተዳደር ሲሆን፤ በጤና ሚኒስቴር አስተባባሪነትና በዓለም ምግብ ፕሮግራምና በዓለም ጤና ድርጅት ድጋፍ የተገነባ ነው።