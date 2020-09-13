በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 መመርመሪያ (ኪት) የሚያመርት ፋብሪካ ተመረቀ

አዲስ አበባ መስከረም 3/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አህመድ በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 መመርመሪያ መሳሪያ የሚያመርት ፋብሪካ ዛሬ መረቁ፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ መርቀው የከፈቱት “ቢ ጂ አይ ሄልዝ ኢትዮጵያ” ኩባንያ የተነባውን ፋብሪካ ነው፡፡ኩባንያው በበርካታ አገራት የመድኃኒት ማምረቻ ፋብሪካዎች ያሉትና ዓለም አቀፍ እውቅና የተላበሰ መሆኑ በምረቃው ላይ ተጠቅሷል፡፡
በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የተገነባው ፋብሪካ በዓመት 10 ሚሊዮን የመመርመሪያ መሳሪያዎች ያመርታል ተብሏል፡፡
መሳሪያዎቹንም ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ እንደሚያቀርብ ተገልጿል፡፡ፋብሪካው የኮቪድ ወረርሽኝ ሲያበቃ የወባና ቲቢ መመርመሪያ መሳሪያዎችን ለማምረት መገንባቱም ተነግሯል፡፡
ፋብሪካው በቻይናውያን ባለሃብቶችና በኢትዮጵያ መንግሥት ትብብር መገንባቱም ተገልጿል፡፡
በምረቃው ሥነ ሥርዓት ላይ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታን ጂያንና ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡