በጎርጎራ ከተማ የባለሃብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ጥያቄ አቀረቡ

ጎንደር፣ መስከረም 2/2013(ኢዜአ) በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በታቀፈቸው የጎርጎራ ከተማ ከ70 በላይ ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ጥያቄ ማቅረባቸውን በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የምዕራብ ደንቢያ ወረዳ አስተዳደር አስታወቀ፡፡
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪው አቶ ይርጋ አይቸው ለኢዜአ እንደተናገሩት ከተማዋ በሃገር አቀፍ ደረጃ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን መመረጧ የባለሀብቶችን ትኩረት እየሰባች ነው፡፡
በዚህም ባለፈው አንድ ወር ብቻ እያንዳንዳቸው ከ10 እስከ 77 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች አዘጋጅተው ለወረዳው አቅርበዋል ብለዋል፡፡
ያቀረቧቸው ፕሮጀክቶች በሆቴልና ቱሪዝም ፣ በመዝናኛ ሎጆች ግንባታ፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በወተትና ስጋ ማቀናበር በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ለመሰማራት የሚያስችላቸው እንደሆነ ገልጸዋል።
ባለሃብቶቹ ከ50 እስክ 400 ሄክታር የኢንቨስትመንት ቦታ ጥያቄ ማቅረባቸውን ጠቅሰው፤ እንደ ፕሮጀክቱ አወጭነት እየታየ ቦታውን የማስረከብ ስራም ይሰራል ብለዋል።
የሃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች ግሩፕ በከተማው የሃይቁ ዳርቻ ከአንድ ቢሊዮን 200 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የቱሪስት መዝናኛ ሎጅ ለመገንባት እቅድ እንዳለው ማሳወቁን ጠቅሰዋል፡፡
አስተዳደሩ የባለሃብቶችን የኢንቨስትመንት ጥያቄ ፈጣን በሆነ አሰራር ለማስተናገድ እንዲያስችለውም ኮሚቴ በማዋቀር ወደ ስራ መግባቱን ጠቁመዋል፡፡
በአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ ለመሰማራት ጥያቄ ያቀረቡ ባለሀብቶችን ማስተናገድ የሚያስችል ደረጃውን የጠበቀና መሰረተ ልማት የተሟላላት የኢንዱስትሪ መንደር ለማቋቋም አስተዳደሩ መወሰኑንም አስታውቀዋል።
ከሁለት እስከ 150 ሄክታር የኢንቨስትመንት ቦታ ተረክበው ላለፉት 18 ዓመታት ሳያለሙ አጥረው የተቀመጡ 19 ባለሃብቶች ሰሞኑን ቦታውን እንዲመለሱ ተደርጓል ብለዋል፡፡
የከተማዋን የወደፊት የኢንቨስትመንት ፍሰት ዘላቂና ፈጣን እድገት በሚያመጣ አሰራር የተቃኘ ለማድረግም አስተዳደሩ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር ለመስራት የሚስችለው የጋራ የኢንቨስትመንት ፎረም ማቋቋሙንም አስረድተዋል፡፡
የጎንደር ዩንቨርሲቲ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር መርሻ ጫኔ ጎርጎራ በዘመናዊ የከተማ ፕላን እንድትመራ ለማድረግ አስፈላጊውን የቴክኖሎጂና የእውቀት ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል፡፡
በጣና ሐይቅ ዳርቻ የተመሰረተችው ጎርጎራ ከጎንደር ከተማ በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትገኝ አመልክተው የበርካታ ጥንታዊ ገዳማትና ታሪካዊ ስፍራዎች ያሉባት የቱሪስት መዳረሻ እንደሆነችም ጠቁመዋል።
ጎርጎራ በ16ኛ ክፍለ ዘመን አጼ ሲሲንዮስ የገነቡት ቤተ-መንግስት በቅርብ ርቀት የሚገኝባት እንደሆነችም ተመልክቷል፡፡