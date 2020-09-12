በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ወገኖች ለበዓል መዋያ የምግብና አልባሳት ድጋፍ ተደረገ

ሁመራ እና መቀሌ፣ መስከረም 2/2013(ኢዜአ) በሰቲት ሁመራና መቀሌ ከተሞች አቅመ ደካሞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ከአንድ ሺህ 600 በላይ ወገኖች ለበዓል መዋያ የምግብ እህልና አልባሳት ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል አብዛኛዎቹ በሰቲት ሁመራ ከተማ የሚኖሩ ወገኖች ሲሆን የደገፉት ደግሞ የአካባቢው ነዋሪዎችና የክልሉ መንግስት በትብብር ባዋጡት ገንዘብ የተገዙ 348 ኩንታል የማሽላ እህል፣ 710 ሊትር የምግብ ዘይትና አልባሳት ናቸው።
የከተማው የቁጠባ ዘርፍ ጽህፈት ቤት የህብረተሰብ የምግብ ዋስትና መረጋገጥና የሰላም መከላከል አስተባባሪ መምህር ካሕሳይ ደስታ እንዳሉት፣ የድጋፉ ዓላማ የተቸገሩ ወገኖች የዘመን መለወጫን ተደስተው እንዲውሉ በማሰብ ነው።
ድጋፍን ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ አብረሀት አብርሃ በሰጡት አስተያየት በኮሮና ምክንያት ከቤት መውጣት ባለመቻላቸው ለምግብ እጥረት ተጋልጠው እንደቆዩ አውስተዋል።
ድጋፉ ችግራቸውን እንደሚያቃልላቸው ገልጸዋል።
አዲሱን ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ለተሰጣቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን ያቀረቡት ደግሞ የእድሜ ባለጸጋ የሆኑት አቶ ገብረህይወት ተስፋዬ ናቸው።
መቀሌ ከተማ የሚገኘው የእናቶች ለእናቶች ሃገር በቀል የእርዳታ ደርጅት በበኩሉ ለ56 አረጋዊያን እናቶች ለበዓል መዋያ በነብስ ወከፍ 400 ብር መስጠቱን የድርጅቱ ዳይሬክተር አቶ አሸናፊ አስመላሽ ተናግረዋል።
እናቶቹ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር ተጋልጠው እንደቆዩ ጠቁመዋል።