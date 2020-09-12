በአሶሳ ከተማ ለችግር ለተጋለጡ ከ800 በላይ ወገኖች ለበዓል መዋያ ድጋፍ ተደረገ

አሶሳ፣ መስከረም 02 /2013 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ለሆኑ ለሆኑ ከ800 በላይ ወገኖች ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ማዕድ የማጋራት ጥሪን በመቀበል ድጋፉን ያደረጉት የከተማው አስተዳደር ፣በአሶሳ የወረዳ አንድ መስተዳድር እና የሃገር መከላከያ ሠራዊት ናቸው።
የምግብ ዱቄት፣ ሩዝ፣ ክክና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ከተደረገው ድጋፍ ውስጥ ይገኙበታል፡፡
ከ800 በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የተከፋለው ይኸው ድጋፍ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ይገመታል፡
በድጋፍ አሰጣጡ ስነስርዓት ወቅት የከተማዋ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ኡመር መሐመድ እንዳሉት
በከተማው ይኖራል ተብሎ ከሚገመተው ከ100 ሺህ በላይ ህዝብ መካከል 20 በመቶ ያህሉ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው።
ለነዚሀ አስተዳደሩ ብቻውን ለመሸፈን እንደሚቸገር አመልክተው ቀሪው 80 በመቶ የሚሆነው የከተማው ህዝብ በተለይም ባለሃብቱ ድጋፉን እንዲያጠናክር መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ለችግረኛ ወገኖች የሚሰበሰበው ግብዓቶች በአግባቡ እንዲደርስ አስተዳደሩ ክትትል እያደረገ እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡
ድጋፉን ካገኙት መካከል አባ ሃይለ ጊዮርጊስ በሰጡት አስተያየት “ሀገራችን ለሁላችን የሚበቃ ተፈጥሮ ሃብት አላት፤በተለይም ወጣቱ የደካማ አስተሳሰብ ሰለባ እንዳይሆን ማስተማር ይገባል “ብለዋል፡፡
ወይዘሮ ጫልቱ በየነ በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው ፈጣሪ ኮሮና ከሀገራችን እንዲያጠፋልን እመኛለሁ ብለዋል።