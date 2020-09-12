በምስራቅ ጎጃም ዞን በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ9 ሰዎች ህይወት አለፈ

ደብረ ማርቆስ፣ መስከረም 2/2013(ኢዜአ) በምስራቅ ጎጃም ዞን አነደድ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ ዘጠኝ ሰዎች ሲሞቱ በ20 ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ።
በመምሪያው የመንገድ ትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ክፍል ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጎበዜ ይርሳው ለኢዜአ እንደገለፁት አደጋው የደረሰው ዛሬ ሌሊት 9፤30 ሰዓት አካባቢ ነው።
ከባሶ ሊበን ወረዳ ወደ አዋበል ወረዳ ይጓዝ የነበረና የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3/12240 አ/ማ የሆነው መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ቅጥቅጥ አይሱዙ ”ወንጋ ንፋሳም” ቀበሌ ሲደርስ ድንገት በመገልበጡ አደጋው መድረሱን ገልጸዋል።
ተጓዦቹ የአዲስ ዓመት በዓልን ምክንያት በማድረግ በአዋበል ወረዳ በሚገኝ አንድ የፀበል ቦታ ለመጠመቅ እየተጓዙ እንደነበርም አመልክተዋል።
በደረሰው አደጋም ዘጠኝ ሰዎች ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ 20 ሰዎች ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታልና በአንበር ጤና ጣቢያ ህክምና እርዳታ እየተደረጋላቸው ይገኛል።
የሟቾች አስከሬን ለቤተሰቦቻቸው የተላከ ሲሆን የአደጋው መንስኤ እየተጣራ እንደሚገኝም ተናግረዋል።
ለጊዜው የተሰወረውን አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ኢንስፔክተር ጎበዜ ህብረተሰቡ ከትራፊክ አደጋ እራሱን ለመከላከል በሌሊት ከሚደረግ ጉዞ ሊቆጠብ እንደሚገባም ኢንስፔክተር አሳስበዋል።