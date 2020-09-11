የህዝብን ጥያቄዎች በተጠና መልኩ ለመመለስ ስልጠናው አቅም እንደሚሆናቸው አመራሮች ገለጹ

ጎባ መስከረም 1/2013(ኤዜአ) እየወሰዱት ያለው የአቅም ግንባታ ስልጠና ስልጠና የህዝብን ጥያቄዎች በተጠና መልኩ ለመመለስ አቅም እንደሚሆናቸው የምስራቅ ባሌ ዞን አመራሮች ገለጹ፡፡
አመራሮች “ገበታ ለሀገር ልማት ፕሮጀክት” ድጋፍ እንዲውል አንድ ወር ደመወዛቸውን ለመለገስ ገብተዋል።
በስልጠናው እየተሳተፉ ከሚገኙ አመራሮች መካከል ወይዘሮ ሀምዚያ ሁሴን በሰጡት አስተያየት ስልጠናው በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የታዩ ክፍተቶችን ለማረም እና ያልተሳኩ ተግባራትን በቀጣይ ለመፈጸም አቅም ይፈጥራል ብለዋል፡፡
በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመሩ “ገበታ ለሀገር ልማት ፕሮጄክት” ድጋፍ እንዲውል የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ቃል መግባታቸውን ገልጸዋል፡፡
ሌላው አመራር አቶ አብዱራሂማን መሀመድ በበኩላቸው ስልጠናው ያለፈውን ዓመት እቅድ አፈፃፀም በመገምገም በተያዘው የስራ ዘመን የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ አቅም እንደሚሆናቸውን ናግረዋል።
በአዲሱ በጀት ዓመት በየደረጃው የሚገኙ አመራር አካላት የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር በሀገሪቱ የተጀመሩ ሁለንተናዊ ውጥኖች ከዳር እንዲደርሱ በትኩረት ይሰራል ያሉት ደግሞ የዞኑ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ እሸቱ በቀለ ናቸው።
የምስራቅ ባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደም ቃሲም የህዝብን ፍላጎትና ተጠቃሚነት መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ሊመልሱ የሚችሉ ስራዎች ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል።
በተለይም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በተለያዩ ምክንያቶች በሚፈለገው ደረጃ ማሳካት ያልተቻሉ ስራዎች በተያዘው የስራ ዘመን ለማስፈጸም በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።