የብልጽግና ጉዟችን የሁሉንም ህብረተሠብ ክፍል ኑሮ ለማሻሻል እየሠራ ነው – የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ኤርጎጌ

አዲስ አበባ መስከረም 1/2012 (ኢዜአ)”የብልጽግና ጉዟችን አንዱን አቅፎ ሌላውን የሚተው ሳይሆን የሁሉንም ህብረተሠብ ክፍል ኑሮ ለማሻሻል የሚሠራ ነው” ሲሉ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ጋር በመሆን 500 ለሚሆኑ አካል ጉዳተኞች፣ አረጋውያንና የጎዳና ተዳዳሪዎች ትናንት በተመረቀው “የወዳጅነት አደባባይ” የምሳ ግብዣ አድርገዋል።
የምሳ ግብዣው በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተባባሪነት መከናወኑ ነው የተገለጸው።
የሠራተኛና ማህበራዊ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንደገለጹት፤ አዲሱን ዓመት ስናከብር በየአካባቢያችን ያሉ አቅመ ደካሞችን በማሰብ መሆን አለበት።
በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ “ገበታ ማጋራት” የተሰኘ ትብብርን ይፋ ካደረጉ በኋላ አቅመ ደካሞችን በማገዝ ረገድ ከፍተኛ መሻሻል እየታየ መሆኑን ገልጸዋል።
የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ አንዱን አቅፎ ሌላውን የሚተው አለመሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሯ፤ ”ከዚህ አንጻር ያለንን በማካፈል መተጋገዝ ከቻልን የማናሸንፈው ችግር የለም” ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው ”ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሠብ ክፍልን ተጠቃሚ ሳናደርግ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስና አበባ ማድረግ አንችልም” ብለዋል።
ከተማዋን ለማስዋብ በሚደረገው ጥረት ውስጥ አቅመ ደካሞች ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
በ2012 ዓ.ም ከ480 ሺህ በላይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ቤተሰቦች ማዕድ ማጋራት መቻሉንም ተናግረው፤ 2 ሺህ 500 የአቅመ ደካማ ሰዎች ቤት መታደሱን ጠቅሰዋል።
አስተዳደሩ በቀጣይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ኑሮ ለማሻሻል ጥረት እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
በወዳጅነት አደባባይ በተዘጋጀው የምሳ ግብዣ የታደሙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረገላቸው የምሳ ግብዣ ልዩ ስሜት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል።
በተለይም የጎዳና ተዳዳሪዎች ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያግዝ ቋሚ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል።
አረጋውያንና አካል ጉዳተኞችም በተመሳሳይ መንግሥት ሁሉንም የህብረተሠብ ክፍሎች ተጠቃሚ ለማድረግ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
በተለይ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች አካል ጉዳተኞችን አካታች በማድረግ ረገድ አሁንም ሊሰሩ እንደሚገባ ነው የተናገሩት።