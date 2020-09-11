በዓሉን ሕዝባቸውን እያገለገሉ በማክበራቸው ክብር እንደሚሰማቸው ጤና ባለሙያዎች ገለጹ

አዲስ አበባ መስከረም 1/2013 (ኢዜአ) በዓሉን ሕዝባቸውን እያገለገሉ በማክበራቸው ክብር እንደሚሰማቸው በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል በኮቪድ 19 ለይቶ ማቆያ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ገለጹ፡፡
በዓላትን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማክበርን ልምዳቸው መቅረቱ ቅር እንደማያሰኛቸውም ይናገራሉ፡፡
ባለሙያዎቹ ለኢዜአ እንደገለጹት ኮቪድ 19 ወደ አገሪቱ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ናቸው፡፡
ሙያው የሚጠይቀውን መስዋዕትነት በመክፈላቸውም ደስተኛ ነን ብለዋል፡፡
የዘውዲቱ ሆስፒታል በኮቪድ 19 ለይቶ ማቆያ አስተባባሪ ነርስ ጥላሁን አሰፋ በሰጡት አስተያየት ማንኛውም ሰው በዓልን ከቤተሰቡ ጋር ማክበር እንደሚሻው ሁሉ በዓሉን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማክበር እንደሚፈልጉ ይገልጻሉ፡፡
ሆኖም ሕዝብ የሚያገለግሉበትን ሙያዊ ኃላፊነት ለመወጣት አዲሱን ዓመት ከታካሚዎቻቸው ጋር እንደሚያከብሩ አስታውቀዋል፡፡
የጤና ባለሙያው ዘሪሁን ሽመልስ በሰጡት አስተያየትም እንደከዚህ በፊቱ በዓልን ከቤተሰብ ጋር ማክበር ባይቻልም፤በለይቶ ማቆያው ሙያዊ አገልግሎት በመስጠት ስለሚያከብሩት የአዕምሮ እርካታ እንደሚሰማቸው ገልጸዋል፡፡
በማዕከሉ በጽዳት አገልግሎት የምትሰጠው ሰላም ዓለማየሁ እንዳለችውም በማቆያው ውስጥ ካሉት ባለሙያዎች ጋር ያላቸውን ተካፍላ በደስታታከብራለች፡፡
ባለሙያዎቹ ሕዝቡን እንደሚያገለግሉት ሁሉ ሕዝቡም ራሱን ከበሽታው በመጠበቅና በሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡ የጥንቃቄ መልዕክቶችን በተግባር መተርጎም ይጠበቅበታል ይላሉ፡፡
በተለይ በዓሉን እንደከዚህ በፊቱ ተሰብስቦ ከማክበር እንዲቆጠብ አሳስበዋል፡፡
አስቸጋሪው ጊዜ ተሳስበን በማለፍ የተሻለ ነገን ለማምጣት ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናልም ሲለም ምክራቸውን ይለግሳሉ፡፡
ሕዝቡም ወረርሽኙን ለመከላከል የተነገሩ መልዕክቶችን እንዲተገብር ባለሙያዎቹ አስገንዝበዋል፡፡
ባለሙያዎቹ በሽታው ከምድራችን ላይ ጠፍቶ ሕዝቡም ወደ መደበኛው ሕይወቱ እንዲመለስ ምኞታቸውን ገልጸዋል፡፡
ለአዲሱ ዓመት መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል፡፡