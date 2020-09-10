የጊኒር ከተማ አስተዳደር በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለአካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞች ድጋፍ አደረገ

ጎባ ፣ጳጉሜ 5/2012 (ኢዜአ) በምስራቅ ባሌ ዞን የጊኒር ከተማ አስተዳደር አዲሱን ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ለችግር ለተጋለጡ 750 አካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካማ ወገኖች የምግብ ዘይትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
በሌላ በኩል በዓሉን በማስመልከት የከተማዋ ህብረተሰብና መከላከያ ሰራዊት አባላት የተሳየፉበት የፅዳትና ደም ልገሳ መርሃ ግብር ተካሄዷል፡፡
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል አቶ ሀሰን ማህሙድ በሰጡት አስተያየት ድጋፉ አዲሱን ዓመት በደስታ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለማሳለፍ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ዙሮች አቅመ ደካሞችን ሲያግዝ መቆየቱን ገልጸዋል፡፡
አዲሱን ዓመት የሰላምና የጤና ያድርግልን፤ የረዱንንም ፈጣሪ ጨምሮ ይስጣቸው ያሉት ደግሞ ሌላዋ ድጋፍ የተደረገላቸው ወይዘሮ ሀምዚያ ከዲር ናቸው፡፡
ወይዘሮ አልማዝ ተፈራ በበኩላቸው “በዚህ አስቸጋር ወቅት ከቤተሰቦቻችን ጋር አዲሱን ዓመት በደስታ እንድናከብር የረዱንን ሁሉ እናመሰግናለን “ብለዋል፡፡
በሌላ በኩል የዘመን መለወጫ በዓልን በማስመልከት የጊኒር ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተሳተፉበት የፅዳትና ደም ልገሳ መርሃ ግብር ተካሄዷል፡፡
በመርሃ ግብሩ ከተሳተፉት መካከል ወጣት ጄይላን አደም በሰጠው አስተየያት በአዲሱ ዓመት ከተማችን ፅዱና ለኑሮ ምቹ እንድትሆን የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ በስራ ተሳትፌያለው ብሏል፡፡
በዚህ አዲስ ዓመት በአዲስ አስተሳሰብ ወደ ተሟላ አንድነት በመሻገር የቤተሰብና የአካባቢያችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ የድርሻችቸውን እንደሚወጡ ተናግረል።
በደም እጦት ምክንያት ህይወታቸው ለአደጋ የሚጋለጡ ወላድ እናቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን ሕይወት ለመታደግ ደም መለገሱን የተናገሩት ደግሞ አቶ መርሻ ጥላሁን ናቸው፡፡
በደም እጦት ብዙ እናቶችና በተለያዩ አደጋዎች የተጎዱ ሰዎች ስለሚቸገሩ እነሱን ለመርዳት ደም መለገሱንና ወደፊትም እንደሚቀጥልበት ነው የተናገረው።
የጊኒር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ መሐመድ አብዱልቃዲር በበኩላቸው አስተዳደሩ በኮሮና መክንያት ለችግር የተጋለጡ 750 አካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካማ ወገኖች የምግብ ዘይትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ለእንዳንዳቸው 50 ኪሎ ግራም ዱቄትና የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ድጋፍ ተደርጓል፤ነዋሪውን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ የተለያዩ ስራዎች እያከናወነ ይገኛል ብለዋል፡፡
ከዚህ በፊት ሳኒታይዘርና ዱቄት ለ758 ሰዎች መሰጠቱን የገለጹት ከንቲባው አሁን ድጋፍ የተደረገላቸው ሰዎች ከዚህ በፊትም ድጋፍ ሲደረግላቸው የነበሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የምስራቅ ባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደም ቃሲም መንግስት የአካባቢውን ማህበረሰብ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያግዙ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
በጊኒር ከተማ ለአቅመ ደካሞችና አካል ጉዳተኞች የተደረገው ድጋፍ የዚሁ ጥረት አካል ነው ብለዋል፡፡
ከደም እጥረት ጋር ተያይዞ የሚስተዋለውን ችግር ለለማቃለል ሁሉም ደም መስጠት እንዲችል በትኩረት መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል።
በዞኑ የገጠር ወረዳዎች ውስጥ ህብረተሰቡን ከበሽታው ለመጠበቅ መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ በጤና ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየተሰጠ እንደሚገኝ ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል፡፡