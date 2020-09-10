የአዳማ ከተማ ገጽታ መቀየር የሚያስችሉ የመሠረተ ልማት ፕሮጄክቶች ግንባታ ተጀመረ

አዳማ፣ ጷጉሜን 05/2012 (ኢዜአ) በአዳማ የኅብረተሰቡን ፍላጎት ማዕከል ያደረገና የከተማዋን ገጽታ መቀየር የሚያስችሉ የመሠረተ ልማት ፕሮጄክቶች ግንባታ መጀመሩን የከተማዋ አስተዳደር ገለጸ።
ለፕሮጀክቶቹ ግንባታ ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ መመደቡም ተመልክቷል።
የአስተዳደሩ ሠራተኞችና በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ፕሮጄክቶችን ለማስፈጸም የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ዛሬ ውይይት በተካሄደበት ወቅት የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ኃይሉ ጀልዴ እንዳሉት ፕሮጀክቶቹ አዳማ የሚመጥናትን መሠረተ ልማት እንዲኖራትና የሕዝቡን ተጠቃሚነት እንዲያረጋገጥ የሚያግዙ ናቸው።
በተለይ ከተማዋን የንግድ፣ ቱሪዝምና ኮንፈረንስ ከተማ ለማድረግ በቂና ደረጃቸውን የጠበቁ መሠረተ ልማት መዘርጋት ወሳኝ ነው ያሉት ከንቲባው ለዚህም ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቦ ሥራ መጀመሩን ገልጸዋል።
ግንባታቸው ከተጀመረው መካከል በከተማዋ መሀል ያለውን የተሽከርካሪ መጨናነቅ ለማስቀረት የቀለበትና የማሳለጫ መንገድ፣ የአዳዲስና ነባር አስፓልት፣ 20 ኪሎሜትር የድንጋይ ንጣፍ መንገድና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገኙበታል።
በዚህም የከተማዋን ሕዝብ ፍላጎት ለማሟላትና ጥያቄውን ለመመለስ እንደሚያግዝ ከንቲባው አመለክተው በማዘጋጃ ቤት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ከመሠረቱ ለመለወጥ ጭምር እየተሠራ ነው ብለዋል።
በተለይ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም እንዲሁም የገቢ ግብር አሰባሰብ ሥርዓት ማዘመን፣ የከተማዋ ጽዳትና ውበት ማስጠበቅና በከተማዋ ዙሪያ ያሉ የገጠር ቀበሌዎችን በልማት ተጠቃሚ ማድረግ የበጀት ዓመቱ ሌላው ትኩረት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ከንቲባው እንዳመለከቱት የውይይቱ ዓላማም ከከተማው አስተዳደር እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ ሠራተኞችና አመራሮች ለልማት ፕሮጄክቶቹ ግንባታ ጥራቱን ጠብቆ በተቀመጠላቸው ጊዜ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቁ የድርሻውን እንዲወጡ ለማስቻል የተዘጋጀ ነው።
የማስፈጸም አቅም ውስንነትና ብልሹ አሠራር በልማት ሥራችን ላይ ማነቆ እንዳይሆኑ ከወዲሁ ከመግባባት ላይ ለመድረስና ተጠያቂነት ባለው መልክ ሁሉም በየደረጃው ኃላፊነቱን እንዲወጣ ያለመ ነው ብለዋል።
የከተማዋ ማዘጋጃ ቤት ሥራአስኪያጅ አቶ ዘርፉ አስፋው በበኩላቸው የሕዝብ ቅሬታ ከሚነሳበት አንዱ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት መሆኑን ጠቅሰው ችግሩን ለማቃለል የዝግጅት ምዕራፍ አጠናቀው ወደ ተግባር መገባቱን ገልጸዋል።
በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በከተማዋ የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ ድልድዮች፣ የፍሳሽ መውረጃ ቦዮች፣ መንገድና የጤና ተቋማት ጨምሮ የ72 ፕሮጀክቶች ሥራ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት መብቃታቸውም ተመልክቷል።