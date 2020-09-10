በጌዴኦ ዞን የበዓል ገበያው የተረጋጋ ነው

ዲላ፣ ጷጉሜን 5/2012 (ኢዜአ) በጌዴኦ ዞን የበዓል ገበያው የተረጋጋ ቢሆንም የኮሮና ቫይረስ በእንስሳት ግብይቱ ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩን ነጋዴዎችና ሸማች ተናገሩ።
በአዘቦትም ሆነ በበዓላት ወቅት በደለቡ ሠንጋዎች የሚጨናነቀው በዞኑ የወናጎ የከብት ገበያ በዘንድሮው በዓል በኮሮና ምክንያት እምብዛም መሆኑን ሠንጋ ለመግዛት ከብት ገበያ የነበሩት አቶ ውብሸት ደመቀ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በዘንድሮው የዘመን መለወጫ የከብት ዋጋ ከወትሮ የበዓል ገበያዎች በተሻለ ዋጋ ቅናሽ ቢኖረውም በበሽታው ሥጋት የዕርድ ከብት በብዛት ባለመግባቱ ገበያው መቀዛቀዙን ገልጸዋል።
የደለቡ ከብቶችንም ከ12 እስከ 25 ሺህ ብር እንደ የደረጃው በቅናሽ ዋጋ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
ያደለቡትን ሠንጋ ለመሸጥ በወናጎ ገበያ የተገኙት አርሶ አደር ታምራት ይጨነቁ በበኩላቸው በኮሮና ምክንያት ገዥዎች እንደቀድሞ ባለመምጣታቸው በቅናሽ ዋጋ ለመሸጥ መገደዳቸውን ተናግረዋል።
በዲላ ከተማ በበግ ንግድ ላይ የተሰማሩት አቶ ከበደ ወቲዬ ለዲላ ከተማ የበግ ግብይት ከቡሌ፤ ደነባና ረጴ ከተሰኙ አካባቢዎች አቅርቦት መኖሩን ገልጸዋል።
ሆኖም በዘንድሮው የዘመን መለወጫ በተወሰነ መልኩ የበግ ግብይቱ የዋጋ ቅናሽ አለው ብለዋል።
ለዚህም ገዥም ሆነ ነጋዴ መምጣት ባለመቻሉ እንደሆነ ጠቁመዋል።
በዲላ ዶሮ ገበያ አንድ ዶሮ ከ150 እስከ 400 ብር፣ እንቁላል አንዱ ከ4 ብር እስከ 5 ብር ከ50 በመሸጥ ላይ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ሲገበያዩ የነበሩት ወይዘሮ ዓለምነሽ ደበበ ናቸው።
ቅቤ መካከለኛ፣ በሳልና ለጋ በኪሎ 280 ብር ሲሸጥ አንድ ኪሎ የተፈጨ በርበሬ 140 ብርና ዛላ በርበሬ በኪሎ ከ80 አስከ 85 ብር መግዛታቸውንም ጠቅሰዋል።
የወናጎ ወረዳ የእንስሳትና ዓሣ ሀብት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግዛው ወርቁ በበኩላቸው በገበያው ውስጥ የሚገኙ ከብቶች በአካባቢው ደልበው ለገበያ የቀረቡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
አርሶ አደር የሥጋ ከብት የማድለብ ልምዱን በማዳበር የአካባቢ ገበያ ፍላጎትን ከመሸፈን ባለፈ ተጠቃሚ እንደሆኑም ጠቁመዋል።
ይሁንና የኮሮና ቫይረስ መከሰት በበዓሉ ዋዜማ ግብይቱ ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩን ተናግረዋል።
የጌዴኦ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ወርቅነህ ጋሹ በበዓል ምክንያት የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ እንዳይደረግ ቁጥጥር እየተደረገ በመሆኑ በምርቶች ላይ የተከሰተ ጭማሪ አለመኖሩን ገልጸዋል።
የበዓል ገበያውም የተረጋጋና በየደረጃው የምርት አቅርቦት ችግር እንደሌለም አመልከተዋል።