አዲሱ ዓመት ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ቃል የምንገባበት ሊሆን ይገባል— ዶክተር ኤርጎጌ

አዲስ አበባ፣ጳግሜ 5/2012 (ኢዜአ) ነገ የምንቀበለው አዲሱ ዓመት ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ቃል የምንገባበት እንዲሆን የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ጠየቁ።
ሚኒስትሯ በዓሉን አስመልክተው ለኢዜአ እንደገለጹት “አዲስ ዓመት ሲመጣ በየዓመቱ ዘወትር መመኘት ብቻ ሳይሆን ምኞቱ ዕውን እንዲሆን የራስን ሚና ማወቅና ሆኖ መገኘት ይገባል” ብለዋል።
“የምንመራው የሥራ ዘርፍ ሰዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው” ያሉት ሚኒስትሯ፤ በአዲሱ ዓመት ሰዎች ለሰዎች የሚተዛዘኑበት፣ ተያይዘው ችግራቸውን የሚያለፉበት እንዲሆን ጠይቀዋል።
ሀብት ከማፍራት ጎን ለጎንም ሰዎች አዕምሮ ላይ መስራት እንደሚገባ የገለጹት ዶክተር ኤርጎጌ፣ አዲሱ ዓመት ሁሉም ሰው ካለፈው ዓመት በመስከን ማህበራዊ ኃላፊነት ላይ ለመስራት ቃል የሚገባበት እንዲሆን ጠይቀዋል።
እርሳቸውም ሆነ የሚመሩት ተቋም ከተጣለበት ተልዕኮ አንጻር ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ቃል እንደገቡ ገልጸዋል።
አዲሱ ዓመት የህዝብ ሰላም፣ ብልጽግናና አንድነት የሚረጋገጠብት ዘመን እንዲሆንም ሚኒስትሯ ምኞታቸውን ገልፀዋል።