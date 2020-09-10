በአፋር ክልል ሁለት ከተሞች አነስተኛ ርዕደ-መሬት ተከሰተ

ሰመራ፣ ጳጉሜ 5/2012 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ሁለት ከተሞች አነስተኛ መጠን ያለው ርዕደ-መሬት መከሰቱን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ።
በዩኒቨርሲቲው የስነ-መሬት፤ ህዋ ሳይንስና ስነ-ከዋክብት ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አታላይ አየለ እንደተናገሩት የአፋር ክልል በሀገራችን በስምጥ ሸለቆ አካባቢ የሚገኝ በመሆኑ ርእደ-መሬት በስፋት ከሚታይባቸው አካበቢዎች አንዱ ነው።
በመሆኑም በተለያዩ ጊዜያት መሰል ክስተቶች በክልሉ የተመዘገቡ ቢሆንም በሰውና ሌሎች የተፈጥሮ ሃብቶች ላይ ያደርሱት ጉዳት እከከ አሁን አለመኖሩን ተናግረዋል።
ሰሞኑን ማለትም ጳጉሜ 3 እና 4 /2012 በሎግያ-ሰመራ ከተማ በተለያዩ ሰአቶች ሶስት ጊዜ በሬክተር እስኬል መለኪያ ከአንድ እስከ ሁለት የሚለካ ቀላል ርዕደ-መሬት መከሰቱን ተናግረዋል።
በክስተቱም በአካባቢው የደረሰ ጉዳት ባይኖርም በቀጣይ በአካባቢው ተጨማሪ ክትትልና ጥናቶችን ማድረግ አስፈላጊ ስለመሆኑ አመላካች ነገሮች መኖራቸውን ተናግረዋል።
የርዕደ-መሬቱ የተከሰተው በተለይም ጳጉሜ 3 በተለያዩ ሰዓታት መሆኑን ጨምረዉ ተናግረዋል።
ትናንትናም ማምሻውን ጨምሮ በተለያዩ ሰአታት አራት ጊዜ ርእደ-መሬቱ በተመሳሳይ አካባቢዎች መመዝገቡን ገልጸዋል።
“በዚህ መጠን ርእደ-መሬቱ የሚደጋገም ከሆነ ሊያስከትል ስለሚችለው ውጤትና ሊደረግ ስለሚባው ጥንቃቄ ተቋሙ ተገቢውን የክትትል ሰራዎች ከሚመለከታቹው የመንግሰት አካላት ጋር በመሆን ያከናውናል” ብለዋል።
ርእደ-መሬት በመሬት ውስጥ በታመቀ ሃይል ልቀት የተነሳ ሲሰሚክ ሞገዶች ወይም/seismic waves/ በሚባሉ ሞገዶች አማካኝነት የሚመጣ የተፈጥሮ አደጋ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ።