ማመስገን ለአመስጋኙ ደስታ፤ ለተመስጋኙ ለቀጣይ የሕይወት ምዕራፉ ዓይነተኛ ትጥቅ ነው— ወይዘሮ አዳነች

አዲስ አበባ፣ ጷጉሜን 5/2012 (ኢዜአ) ማመስገን ለአመስጋኙ ደስታ፤ ለተመስጋኙ ለቀጣይ የሕይወት ምዕራፉ ዓይነተኛ ትጥቅ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
የጳጉሜን አራት “የምሥጋና ቀንን” ምክንያት በማድረግ የማመስገኛ መርሀ ግብር በሸራተን አዲስ ሆቴል ትናንት ተከናውኗል።
በመርሀ ግብሩ የከተማ አስተዳደሩ ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ነዋሪዎች ድጋፍ ያደረጉ፣ በተማሪዎች የግብዓት አቅርቦት የተሳተፉ፣ በአስተዳደሩ የበጎ ተግባር ሥራ የተሰማሩና በሙያቸው አስተዳደሩን ያገለገሉ ተቋማትና ግለሰቦች የምሥጋና ምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል።
“የምሥጋና ደንቡ ክብር ለሚገባው ክብር መስጠት ነው” ያሉት ወይዘሮ አዳነች፣ “ማመስገን ለአመስጋኙ ደስታ ለተመስጋኙ ለቀጣይ የሕይወት ምዕራፉ ዓይነተኛ ትጥቅ ነው” ብለዋል።
በማመስገን አንዳችም የሚጎል ነገር እንደማይኖር ገልጸው፣ “ክብር ለሚገባው ክብር በመስጠታችን ክብር ይስማናል ብለዋል” ምክትል ከንቲባዋ።
“አዲስ አበባን በአዲስ የተስፋ ብርሃን” በሚል በተጀመረው መርሀ ግብር አዲስ አበባ ጉዞዋ የሚጠናከርበት፣ ነዋሪዎቿም እርስ በርሳቸው መስተጋብራቸውን የሚያጠናክሩበት መሆኑን ተናግረዋል።
በተጨማሪም ማገልገል ክብር መሆኑን የተረዱ አመራሮችና ሠራተኞች ዝቅ ብለው ሕዝባቸውን ለማገልገል ቃላቸውን የሚያድሱበት መሆኑን ወይዘሮ አዳነች አመልክተዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የተደረገውን ጥረት ለማገዝ 290 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብና በዓይነት ድጋፍ ላደረጉ አካላት፤ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ለማደስ አስተዋጽኦ ላደረጉ በጎ ፈቃደኞች እንዲሁም ለተማሪዎች ቁሳቁስ ለማቅረብና በማዕድ ማጋራት ድጋፍ ላደረጉ ሁሉ በከተማ አስተዳደሩ ሥም ምሥጋና አቅርበዋል።
እንዲህ ዓይነቱ አርዓያነት ያለው የኢትዮጵያዊነት የመረዳዳት ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ምክትል ከንቲባዋ ጥሪ አስተላልፈዋል።
በመርሀ ግብሩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው “የተጠናቀቀው የ2012 ዓ.ም ስኬቶች የተመዘገቡበት፤ በአንጻሩ ደግሞ ችግሮችም የነበሩበት ነበር” ብለዋል።
ለተመዘገቡ ስኬቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላበረከቱ ኢትዮጵያዊያንም ምሥጋናቸውን አቅርበዋል።
“አስተዳደሩ የኢትዮጵያዊያን ብቻ የሆነችውን የጳጉሜን ወር ቀናትን የተለያዩ በጎ ተግባራትን በማከናወን ያደረገው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ ሊቀጥልና ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል” ብልዋል።
“አዲሱ ዓመት ሁላችንም የምንኮራበት፣ ሰላምና አብሮነትን የሚጎለብትበት እንዲሁም ብልፅግናችንን የምናጎለብትበት ዓመት እንደሆን እመኛለሁ” ሲሉም አቶ ደመቀ በመድረኩ ተናግረዋል።
በመርሀ ግብሩ ላይ የምሥጋና ዕውቅና ያገኙት የአፍሪካ ኅብረት ሠራተኞች ተወካይ አቶ መስፍን ከበደና የእናት ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ ወንድወሰን ተሾመ ከተማ አስተዳደሩ ያበረከተላቸውን ምሥጋና በማድነቅ በቀጣይ ለአስተዳደሩ የሚያደርጉትን ድጋፍና አጋርነት እንደማይለይ ተናግረዋል።
ጳጉሜን አራት የምሥጋና ቀን “የምናመሰግነው ስለሚገባችሁ ነው” በሚል መሪ ሀሳብ ትናንት ሲከበር የኢፌዲሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክተል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊና የፌደራልና የከተማ አስተዳደሩ የካቢኔ አበላት ተገኝተዋል።
በዛሬው ዕለትም ጳጉሜን- 5 “ብሩህ ተስፋና ብሥራት” በሚል መሪ ሀሳብ እየተከበረ ይገኛል።