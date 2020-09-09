ትእምት የተለያዩ መጻህፍት ድጋፍ አደረገ

መቀሌ፣ ጳጉሜን 04/2012(ኢዜአ) የትግራይ መልሶ መቋቋም ተቋም (ትእምት) በአንድ ሚሊዮን 700 ሺህ ብር የገዛቸው የተለያዩ መጻህፍት በክልሉ 12 ከተሞች ለሚገኙ ቤተመጻህፍት ዛሬ ድጋፍ አደረገ።
ድርጅቱ ድጋፉን ያደረገው በትግርኛና አማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁ ከ5 ሺህ 600 በላይ የማጣቀሻ መጽሃፍት ናቸው።
የድርጅቱ የኮሙዩኬሽን ዳይሬክተር አቶ ወልዳይ ገብረመድህን እንደገለጹት፣ የድጋፉ ዓላማ ወጣቶች ኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ ጊዜያቸው በማንበብ እንዲያሳልፉ፤ ታሪካቸውና ባህላቸው እንዲያውቁ ለማገዝ ነው።
በተጨማሪ በክልሉ የሚገኙ ደራሲያን ለማበረታታት ጭምር እንደሆነ ተናግረዋል።
የመጻህፍት ድጋፍ ከተደረገላቸው ቤተመጻህፍት መካከል መቀሌ፣አክሱም፣ዓዲግራትና ውቅሮ ከተሞች የሚገኙ ተጠቅሰዋል።
የመቀሌ ከተማ ቤተመጻሃፍት ባለሙያ መምህር ብርሃነ ገብረማርያም በሰጡት አስተያየት፣ድጋፉ ታሪክን እያስተማረ እውቀትን የሚያስጨብጡ በመሆናቸው ዋጋቸው የላቀ ነው ብለዋል።
የውቅሮ ከተማ አስተዳደር ወክለው 400 የተለያዩ መፃፍቶችን የተረከቡት መምህር ታፈረ ጌታቸው በበኩላቸው፤ ድርጅቱ ድጋፍ ያደረጋቸው መጻህፍት የልጆቻቸውን የንባብ ባህል ለማሳደግ እንደሚያግዙ ተናግረዋል።
ሌሎች የግልና የመንግስት ተቋማትም ደራሲያንና አንባብያን ለማበረታተት መደገፍ እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
ትእምት ከስድስት ወራት በፊትም በመቀሌ ከተማ ለሚገኙና ማየት ለተሳናቸው ተማሪዎች ለመማር ማስተማርያ ስራ የሚያግዙ የተለያዩ መፃህፍቶችና ኤሌትሮኒክስ መሳሪያዎች ድጋፍ ማድረጉም ተመልክቷል።