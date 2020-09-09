በድብቅ ሲጓጓዝ የነበረ 6 ሺህ 848 ስቴካ ሲጋራና ሺሻ ተያዘ

ደሴ ኢዜአ ጳጉሜን 4/2012 በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ከ4 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው የሺሻና ሲጋራ ኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታወቀ፡፡
የቅርንጫፉ ደንበኞች ትምህርት ክፍል ቡድን አስተባባሪ አቶ አሳምነው አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር የዋለው ጳጉሜ 3/2012 በህብረተሰቡ ጥቆማ አማካኝነት ነው።
የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3/ 04180 አዲስ አበባ የሆነ የጭነት አይሱዙ 6 ሺህ 848 ስቴካ የተለያየ ሲጋራና ሺሻ ጭኖ ከአፋር ወደ ደብረ ብርሃን ሲጓዝ ባሶና ወራና ወረዳ ደበሌ ቀበሌ መያዙን ገልፀዋል።
ከኮንትሮባንድ እቃው ዝውውር ጋር ተያይዞ አንዲት ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስራ ውላ በህግ የማጣራት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል።
ለጊዜው የተሰወረውን አሽከርካሪውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የኮንትሮባንድ እቃዎች እንዲያዙ የፌዴራልና መደበኛ ፖሊስ እንዲሁም የጉምሩክ ባለሙያዎች ላደረጉት ጥቆማና ትብብር ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
የኮረንትሮባንድ እንቅስቃሴ የሃገርን ኢኮኖሚ ክፉኛ የሚጎዳ መሆኑን በመረዳት ህገ-ወጦችን በማጋለጥ ህብረተሰቡ የጀመረውን እገዛ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።