በደቡብ ክልል ኮሮናን በመከላከል ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው ….የክልሉ ትምህርት

ሀዋሳ፣ ጳጉሜ 03/2012(ኢዜአ) በደቡብ ክልል ኮሮና ቫይረስን የመከላከያ ቅድመ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለፀ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ጌሌቦ ጎልቶማ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከመጋቢት 07/2012 ዓ.ም ጀምሮ ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን አስታውሰው ተማሪዎች ለበርካታ ወራት በቤታቸው ለመዋል በመገደዳቸው ለከፍተኛ የሥነ-ልቦና ጫና መጋለጣቸውን ገልፀዋል።
ይህን ጫና ለመቀነስ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አማራጭ ቢሆንም ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ የግድ የሚል እንደሆነም ተናግረዋል።
በክልሉ ኮሮናን የመከላከያ ቅድመ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ ከሐምሌ 05/2012 ጀምሮ የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልፀው “በዚህ ረገድ ከታችኛው መዋቅር የትምህርት አካላት ጋር መግባባት ፈጥረናል” ብለዋል።
እስከ አሁን ተዘግተው የቆዩ ትምህርት ቤቶችን የማጽዳትና የማደስ እንዲሁም ለይቶ ማቆያ የነበሩት ላይ የፀረ-ተህዋሲያን ኬሚካል ርጭት የማከናወን ሥራ መሰራቱን አብራርተዋል።
ከዚህ ባሻገርም ማህበረሰቡ ከትምህርት አካላት ጋር ተባብሮ ቀጣይነት ያለው ኮሮናን የመከላከል ሥራ እንዲሰራ የማቀናጀት ተግባር መከናወኑንም አስረድተዋል፡፡
አሁን ላይ ተጨማሪ ሥራ የሚጠይቁ ትምህርት ቤቶችን የመለየት ተግባር እየተከናወነ መሆኑን የገለፁት አቶ ጌሌቦ በተለይ በርካታ ተማሪዎችን የሚያስተናግዱ ትምህርት ቤቶች ላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍል አማራጮችን እያዘጋጁ መሆኑን ተናግረዋል።
በርካታ ትምህርት ቤቶች በቂ ውሀና የንጽህና አገልግሎት ያልተሟሉለቸው መሆኑን ጠቁመው ከክልሉ ውሀ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ እንዲሁም ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በመተባበር ይህንን የማሟላት ሥራ እየሰሩ መሆኑን ገልፀዋል።
ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ የዕጅ መታጠቢያና ሳሙና አቅርቦት እንዲሟላ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
ለእያንዳንዱ ተማሪ ቢያንስ ሁለት ሁለት የሚታጠቡ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን ለማድረስ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር እንደሚሰራም ነው የገለፁት፡፡
ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መመሪያ መሠረት ከነሀሴ 20 ጀምሮ ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው ምዝገባ እያካሄዱ መሆኑንም ገልፀዋል።