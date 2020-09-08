የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ወገኖች ለበዓል መዋያ ድጋፍ አደረገ

ሀዋሳ፣ ጳጉሜ 3/2012 (ኢዜአ) የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ 110 ወገኖች ለበዓል መዋያ የበግና ምግብ እህል ድጋፍ አደረገ።
ለነዚህ ወገኖች ድጋፉን ያስረከቡት የአስተዳደሩ ምከትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ቤት ለቤት በመዘዋወር ነው።
በበዓላት ወቅት ተካፍሎ መብላትና መተሳሰብን ታሳቢ በማድረግ የተሰጠ ድጋፍ መሆኑን ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል።
መስጠት ቅዱስ ስራ በመሆኑ ከሚሰጠው የመንፈሳዊ ርካታ ባሻገር በሰጪውም ሆነ በተቀባዩ መካከል አንድነትን ያጠናክራል ብለዋል።
ያለው ለሌለው በመካፈል በዓሉን ማሳለፍ እንደሚገባ ጠቁመው መጪው ዘመን የዕድገትና ብልጽግና እንዲሆን ተመኝተዋል።
ዛሬ በችግር ውስጥ የሚገኙ 110 ነዋሪዎች ተለይተው የበግ፣ የምግብ ዱቄትና ዘይት ስጦታ በመያዝ ቤታቸው ድረስ በመሄድ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
በአስተዳደሩ ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል በቱላ ክፍለ ከተማ የዳቶ ቀበሌ ነዋሪና የሶስት ልጆች እናት የሆኑት አካል ጉዳተኛ ወይዘሮ መሰለች ጳውሎስ ይገኙበታል።
ያለባቸውን የኑሮ ጫና በመረዳት ከተማ አስተዳደሩ በድንገት መጥቶ ያደረገው ድጋፍ እንዳሰደሰታቸው ተናግረዋል።
ሌላኛዋ የመሐል ክፍለ ከተማ ዜሮ ሰባት ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ አያልነሽ አክሊሉ በበኩላቸው አቅመ ደካማ በመሆናቸው በብዙ ችግር ውስጥ ህይወታቸውን እየገፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይ በዚህ መልኩ በሚደረገው መተሳሰብ በዓላትን በጥሩ ሁኔታ ማሳለፍ የሚፈጥረው ደስታ ከፍተኛ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በምስራቅ ክፍለ ከተማ ድጋፉ የተደረገላቸው ወይዘሮ ዘነበች ሳጋሮ ናቸው።
የከተማውን አስተዳደር ጥሪ ተቀብለው ወይዘሮዋ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የመኖሪያ ቤታቸውን ያደሱት አቶ ሽታ ሽብቁ ተግባሩ የመንፈስ እርካታን ይሰጣል ብለዋል።
ባለን ያህል ለሌሎች የበጎ ተግባራት ባደረግን ቁጥር መተሳሰብን በማጠናከር በጋራ የመስራትና የመለወጥ ዕድል ይፈጥራል ብለዋል