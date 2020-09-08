የተንዳሆ መስኖ ግድብ ውሃ ሞልቶ በመፍሰስ ጉዳት እንዳይደርስ የቁጥጥር ስራ እየተካሄደ ነው

ሰመራ፣ ጳጉሜ 3/2012 (ኢዜአ) የተንዳሆ መስኖ ግድብ ውሃ ከአቅም በላይ ሞልቶ በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ተገቢው የክትትልና ቁጥጥር ስራ እየተካሄደ መሆኑን የግድቡ አስተዳደር ማዕከል ኃላፊ ገለጹ።
ኃላፊው ኢንጂነር ሰኢድ አህመድ እንደተናገሩት እየጣለ ያለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ ከዚህ በፊት ከነበረው የውሃ መጠን በላይ ወደ ግድቡ ገብቷል።
ይህም በግድቡ ደህንነት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እንዳይፈጥር እንዲሁም በአጠቃላይ በአካባቢው ለሚኖረው ህብረተሰብም ስጋት እንዳይሆን ወደታችኛው የአዋሽ ወንዝ አካባቢ የማስተንፈስ ስራዎች በጥንቃቄ እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
በሰከንድ ከ400-500 ኪዮቢክ ሊትር ውሃ ወደ ግድቡ እየገባ መሆኑን ያመለከቱት ኃላፊው ግድብ በአንጻሩ በሰከንድ ከ240-250 ሊትር ኩዮብ ውሃ ከግድቡ በመልቀቅ የማስተንፈስ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስታውቀዋል።
ሆኖም ወደ ግድቡ ከሚገባው የውሃ መጠን አኳያ እየተለቀቀ ያለው የውሃ መጠን አነስተኛ በመሆኑ በግድቡ የውሃ ላይ ጭማሪ መኖሩን ተናግረዋል።
ይሁንና ውሃውን ከማስተንፈስ በተጓዳኝ በአንዳንድ የግድቡ አካባቢም ከክልሉና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ተገቢው የጥንቃቄና እርምት እርምጃዎች በመውሰድ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እየተካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል።
የታችኛው አዋሽ ተፋሰስ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ እዮብ ገነቶ በኩላቸው በከፍተኛ ደረጃ የሞላው የግድቡ ውሃ ጉዳት እንዳያደርስ ተገቢውን የማስተንፈስ ሰራ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል።
ከግድቡ አስተዳደር ጋር በቅርበት ሆነው ተገቢውን የክተትትልና ቁጥጥር ስራዎችን እያካሄዱ እንደሚገኙም ገልጸዋል።