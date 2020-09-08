አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ችግኞችን ተንከባከቡ

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜ 3/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚገኙ አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጳጉሜ 3 “የአምባሳደርነት” ቀንን አስመልክቶ ዛሬ ችግኞችን ተንከባከቡ።
አምባሳደሮቹና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላቱ ችግኞቹን የተንከባከቡት በጉለሌ እፅዋት ማዕከል ነው።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ ቀኑ የአምባሳደርነትን እሴት በማስታወስ እየተከበረ መሆኑን ገልጸዋል።
ቀኑን ስናከብር አምባሳደርነት ያለውን ሚናና ዋጋ ከፍ እናደርጋለንም ብለዋል።
የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አዲስ አበባን ለማስዋብ እያደረገ ላለው ጥረት በማድነቅ ምስጋና አቅርበዋል።
የእሥራኤልና የስሪላንካ አምባሳደሮች ከተማ አስተዳደሩ የአምባሳደሮችን ቀን በማክበሩ በማመስገን፤ አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን ተመኝተዋል።
በኢትዮጵያ የእሥራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራቭ “ተፈጥሮ የሰጠችንን መልሰን ለመስጠት ኢትዮጵያ ባዘጋጀችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለሁለተኛ ዙር በመሳተፈ ደስተኛ ነኝ” በማለት መጪው አዲስ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር ፣ የጤና እና የብልጽግና እንዲሆን ተመኝተዋል ።
“ኢትዮጵያ አምስት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል በጀመረችው ታላቅ መርሐ ግብር ላይ በመሳተፌ ዕድለኛ ነኝ” ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የፓኪስታን አምባሳደር ሱጌሽዋራ ጉናራታና ።
መርሐ ግብሩ ዓለም እየተጋፈጠች ላለችው የዘላቂ ልማት ተዕጽኖ ምላሽ የሚሆን ሞኑን ገልጸው፤ ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆን ተመኝተዋል።
ቀኑ “እኔም የከተማዬ አምባሳደር ነኝ!”በሚል መሪ ቃል በተለያዩ መርሃ-ግብር እየታሰበ ነው።