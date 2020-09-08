በምዕራብ ጉጂ ዞን የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ መጓተት ቅሬታ ፈጥሯል

ነገሌ፣ ጳጉሜ 3/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ምዕራብ ጉጂ ዞን የተጀመሩ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ በመጓተቱ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት በበኩሉ ግንባታው የተጓተተው የአራት የመስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለአገልግሎት ለማብቃት እየተሰራ ነው ብሏል፡፡
አቶ መሱላ ገመዴ በዞኑ ገላና ወረዳ የኢርጋንሳ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ ዝናብ ጠብቀው በዓመት አንድ ጊዜ የሚያመርቱት ሰብል ከእጅ ወደ አፍ እንደማያልፍ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል፡፡
በአካባቢያቸው በዓመት ሁለት ጊዜ በመስኖ ማልማት የሚያችል ሰፊ መሬት ቢኖርም በቀበሌያቸው የተጀመረው የመስኖ በፕሮጀክት ግንባታ በመጓተቱ መጠቀም እንዳልቻሉ አስረድተዋል።
ከአራት ዓመታት በፊት የተጀመረው የመስኖ ፕሮጀክቱ እስካሁን በማያውቁት ምክንያት ባለመጠናቀቁ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል፡፡
ወጣት አበበ ጨሪ በበኩሉ በሚኖርበት አካባቢ የተጀመረው የመስኖ ልማት ፕሮጀክት ግንባታ መጓተት የሀብት ብክነት እያስከተለ መሆኑን ተናግሯል፡፡
በዚህም የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ መቀጠሉን ጠቁሟል፡፡
ሌላው የገላና ወረዳ ነዋሪ አቶ ታሪኩ አራርሶ በአካባቢው የመስኖ ልማት ፕሮጀክት ግንባታ መጀመር በወቅቱ ደስታ የፈጠረላቸው ቢሆንም በወቅቱ ተሰርቶ ባለመጠናቀቁ ቅሬታ እንዳሳደረባቸው ገልጸዋል፡፡
የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አክሊሉ ገብረመስቀል በበኩላቸው ከ4 ዓመት በፊት 49 ሚሊዮን ብር በጀት የተመደበላቸው አራት የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ መጀመሩን አስታውሰዋል፡፡
የፕሮጀክቶቹ ግንባታ ስራ ሲጀመርም በሁለት ዓመት ጊዜ ለማጠናቀቅ ታቅዶ በጸጥታና መልካም አስተዳደር ጉድለት እስካሁን መዘግየቱን ተናግረዋል።
የህዝብን ቅሬታ በመስማት ከክልል ጀምሮ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለአገልግሎት ለማብቃት እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁም ከ1 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በማልማት ከ10 ሺህ የሚበልጥ የቤተሰብ አባላትን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ይጠበቃል፡፡