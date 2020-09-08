በ”ዋን ዋሽ” ቀጣይ መረሀ ግብር ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተገለጸ

ሐዋሳ፣ ጷጉሜን 03/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት በ”ዋን ዋሽ” መርሀ-ግብር ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የመረሀ ግብሩ አስተባባሪ ገለጹ።
የመርሀ-ግብሩ ሁለተኛ ምዕራፍ የማስጀመሪያ መድረክ ትናንት በሐዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
አስተባባሪው አቶ ደሳለኝ ዳቼ እንደገለጹት ላለፉት አምስት ዓመታት በተካሄደው የመረሀ ግብሩ የመጀመሪያው ዙር እንቅስቃሴ በክልሉ 68 ወረዳዎችና 26 ከተሞች ነዋሪዎችን የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተጠቃሚ ማድርግ ተችሏል።
በቀጣዩ ምዕራፍ ደግሞ 70 የገጠር ወረዳዎችና ስድስት ከተሞችን ተደራሽ የሚያደርጉ የንጹሕ መጠጥ ውኃ፣ የንጽሕና አገልግሎትና የመጸዳጃ ቤት የግንባታ ሥራዎች እንደሚከናወኑ አስታውቀዋል።
ለነዚሁ የልማት ሥራዎች ከአንድ ቢሊዮን 868 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቧል ብለዋል።
በተለይ በሚገነቡት ውኃ ተቋማት ከ500 ሺህ በላይ ነዋሪዎች የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱን አስታውቀዋል።
ካለፈው ሥራችን ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠልና ድክመቶቻችንን በማረም በቀጣዩ ምዕራፍ የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ጥረት ይደረጋል ብለዋል።
የደቡብ ክልል ውኃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፍፁም መኩሪያ በበኩላቸው ባለፉት አምስት ዓመታት የውኃ፣ ትምህርትና ጤና ሴክተሮችን በአንድ ላይ በማስተሳሰር በርካታ ሥራዎች መከናወናቸውን አውስተዋል።
በተጠቀሱት ሴክተሮች ከአንድ ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አመልክተው በመንግሥት ካፒታል በጀት ከሚከናወኑ ፕሮጀክቶች በተሻለ መልኩ ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረጋቸውን አስረድተዋል።
በመጀመሪያው ምዕራፍ ካጋጠሙ ክፍተቶች መካከል መንግሥት ማዋጣት ያለበት 20 በመቶ “ማቺንግ ፈንድ” በወቅቱ አለመመደብ፣ በኮንትራት አስተዳደር ሂደት መቆራረጥና መጓተት እንደ ችግር ጠቅሰዋል።
በቀጣይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በአፈጻጸም ረገድ የተስተዋሉ ችግሮችን በመፍታት የተሻለ እንሰራለን ብለዋል።
የጌዴኦ ዞን ውኃ ማዕድንና ኢነርጂ መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም በየነ ዞኑ የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር የውኃ ሀብት ያለው ቢሆንም ከፍተኛ የንጹሕ መጠጥ ውኃ ችግር የሚታይበት እንደሆነ ገልጸው በ”ዋን ዋሽ” መርሀ-ግብር ብዙዎች ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አስረድተዋል።
በቀጣዩ ምዕራፍ ባለፉት የነበሩባቸውን ጉድለቶች በማረም የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
የቡርጂ ልዩ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱልቃድር አድን በልዩ ወረዳው ይስተዋል የነበረው የመጸዳጃ አገልግሎት ችግር በመረሀ ግብሩ በተከናወኑ ሥራዎች አሁን ላይ መፈታቱን ገልጸዋል።
የ”ዋን ዋሽ” ሁለተኛ ምዕራፍ መረሀ ግብር የማስጀመሪያ መድረክ የክልል፣ ዞንና ልዩ ወረዳ የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎችም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።