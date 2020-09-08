የአማራ ክልል ህዝብ ለህግ የበላይነትና ለሰላም መረጋገጥ ትልቅ ዋጋ ይሰጣል— የሰላምና ደኅንነት ቢሮ

ባህር ዳር፣ ጳጉሜን 3/2012 የአማራ ክልል ህዝብ ለህግ የበላይነት መረጋገጥና ለሰላም መስፈን የሚሰጠው ዋጋ ከፍተኛ መሆኑን የክልሉ መንግስት የሰላምና ደኅንነት ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው ትናንት ባወጣው መግለጫው እንዳስታወቀው የክልሉ ህዝብ በሚኖርበት ክልል ብቻ ሳይወሰን ከሌሎች ወንድምና እህት ሕዝቦች ጋር መብታቸው ተከብሮ እንዲኖር እየሰራ ይገኛል።
ዜጎች በማንነታቸው ሳይገፉና በህገ-ወጦች ሳይንገላቱ በየትኛውም ቦታ መብታቸው ተከብሮ በፍትህ ፣ በእኩልነትና በሰላም መኖር እንዲችሉ የሚታገል ሕዝብ መሆኑን በተለያየ ጊዜ ያስመሰከረ ህዝብ ነው።
ባለፉት ዓመታት በአገራችን ይስተዋል የነበረውን የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና የኢፍትሃዊነት አሰራር ችግር ለማስወገድ በጽናት መታገሉ የሚታወስ መሆኑን መግለጫው አመልክቷል።
በየአካባቢው የሚስተዋሉት የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉና የህግ የበለይነት እንዲረጋገጥ ዋጋ መክፈሉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ መሆኑን መግለጫው አመልክቷል።
በዚህም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር ባካሄደው ጽኑ ተጋድሎ አሁን የሚስተዋለውን የለውጥ ችቦ በመለኮስ ፋና ወጊ ተግባር ማከናወኑን መግለጫው አመልክቷል።
ምንም እንኳ ለውጡን በመረጋገጥ አኩሪ ድል ቢያስመዝግብም በአሁኑ ወቅትም በአገራችን የሚታዩ ስጋቶችና የታገለላቸው ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ እንዳልተመለሱ አስታውቋል።
እነዚህ በሀገር ደረጃ የታዩ ስጋቶች የሚቀረፉና ህዝቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች ሊመለሱ የሚችሉት በአርቆ አስተዋይነትና በሰላማዊ መንገድ መሆን እንዳለበትም አመልክቷል።
የክልሉ ህዝብ እንደ ሃገር ከፊታችን የተደቀኑ ሥጋቶችን መክቶ በድል አድራጊነት ለመወጣት ውስጣዊ አንድነቱንና ጥንካሬውን ይበልጥ ማጎልበት እንዳለበት መግለጫው አመላክቷል።
የክልሉ መንግስትና የጸጥታ ዘርፉ የሚያጋጥመውን የሠላም መደፍረስ፣ ሕገ-ወጥነትና አለመረጋጋት በአጭር ጊዜ በመቋጨት ክልሉን ሰላም፣ የልማት፣ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መገለጫ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡
የህዝቡን አንድነትና አብሮነት አጠናክሮ በማስቀጠል በክልሉ ወደ ኋላ ላይመለስ የተጀመረው የሕግ ማስከበር ሥራን ዳር ማድረስ ያስፈልጋል ብሏል።
ለዚህም በየደረጃው የሚገኘው የክልሉ ህዝብ፣ አመራሩና የሀይማኖት አባቶች ሰላምና አንድነትን ለማጠናከር እስከ አሁን ያደረጉትን ተሳትፎ በቀጣይም አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንዲያጠናክሩ መግለጫው ጠይቋል።
የመግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ቀርቧል
ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሠላም ዕውቅናና ምስጋና ፕሮግራምን በተመለከተ የተሰጠ መግለጫ
“ለዘላቂ ልማትና አብሮነት የህግ የበላይነት!”
የአማራ ክልል ሕዝብ ለሕግ የበላይነትና ለሰላማዊ ሕይወት ታላቅ ከበሬታ ያለው ብቻ ሳይሆን ለሕግ መከበርና ለሰላም ልዕልና እንኳንስ ሃብቱንና ጉልበቱን ደሙን ለመገበር የማይሳሳ ስለመሆኑ ታሪክ ምስክር ነው። በዚህ ዘመንም በሚኖርበት ክልል ብቻ ሳይሆን ከወንድምና እህት ሕዝቦች ጋር በመሆን በጋራ በአጥንትና በደሙ በገነቧት ሃገራቸው ዜጎች በማንነታቸው ሳይገፉና በህገ-ወጦች ሳይንገላቱ በየትኛውም ቦታ መብታቸው ተከብሮ በፍትህ፣ በእኩልነትና በሰላም መኖር እንዲችሉ የሚታገል ሕዝብ ነው።
የክልላችን ሕዝብ እኩልነት፣ ልማት፣ መልካም አስተዳደር እና ሠላም እንዲሰፍን ባለፉት ዓመታት ከሌሎች የሀገራችን ሕዝቦች ጋር በመሆን የለውጥ ችቦ በመለኮስ ፋና ወጊ በመሆን ታግሏል። ነገር ግን ከለውጥ በኋላ ሕዝቡ በጥበብና በአርቆ አስተዋይነት መፈታት ያለባቸው ውለው ያደሩ ጥያቄዎች እንዳሉት ይታወቃል።
ከዚህም በተጨማሪ ከሃገራችን ሕዝቦች ጋር በጋራ በመቆም ታግሎ ድል ሊነሳቸው የሚገቡ ከባድ ሃገራዊ ሥጋቶች አሉ። የክልሉን ሕዝብ በርካታ ጥያቄዎች ለመመለስና እንደክልልና እንደሃገር ከፊታችን የተደቀኑ ሥጋቶችን መክቶ በድልአድራጊነት ለመዝለቅ የውስጥ አንድነትና ጥንካሬ እንዲሁም ሰላም እጅግ አስፈላጊ መሆኑን የአማራ ሰፊ ሕዝብ ጠንቅቆ ይረዳል።
በተለይም ሠላም ወዳዱ ሕዝባችንም ሆነ የክልላችን መንግሥት እየተስተዋለ ያለውን የሠላም መደፍረስ፣ ሕገ-ወጥነትና አለመረጋጋት ቋጭቶ በክልላችን ሠላም ሰፍኖ ልማት፣ ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም እንዲስፋፋ ከፍተኛ ፍላጎት አሳድሮ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡
የሕዝባችንም ፍላጎት በሕገ ወጥ መንገድ ተደራጅቶ የሠላም ጠንቅ የሆነውን ቡድን በሠለጠነና በሠላማዊ መንገድ መልክ ማስያዝና ሕዝባችን እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ፣ የክልሉ አመራርም ተረጋግቶ ሕዝቡን እንዲያገለግል ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው፡፡
የአማራ ሕዝብ ፍላጎቱ በክልሉ ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ፣ ቱሪዝም እንዲዳብር፣ የንግድ ሥራችን እንዲሳለጥ፣ ሕዝብ በሠላም ውሎ በሠላም እንዲገባ፣ ሥጋቱ ሁሉ እንዲወገድለት እና ሕግ እንዲከበር ነው። ለዚህ ዓላማ መሳካትም ታግሏል፤ የበኩሉን አስተዋፅኦም አበርክቷል፡፡
በተፈጠረው አንፃራዊ ሠላም ከክልሉ ውጭም ሆነ በክልሉ ውስጥ አንዳንድ አካባቢዎች በተለያዩ ወቅቶች በነበሩ ግጭቶች ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ በርካታ ቤተሰቦች ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል፡፡
በተካሄደው ሕግና ሥርዓት የማስከበር ሥራዎች ህብረተሰቡ የሠላምና ደኅንነት ፍላጎት እንዲሟላ ከወትሮው በተለየ መንገድ ከክልሉ መንግስት ጎን ተሰልፎ በርካታ የሕግና ሥርዓት የማስከበር ሥራዎች ሠርቷል፡፡
በቀጣይ በክልላችን ወደ ኋላ ላንመለስ የጀመርነውን የሕግ ማስከበር ሥራችንን ሠርተን፣ አንድነታችንንና አብሮነታችንን አጠናክረን፣ የኢንቨስትመንት፣ የንግድና የቱሪስት መናገሻ ክልል ለማድረግ የጀመርነውን ሥራ አጠናክረን እንደምንቀጥል ስንገልጽ ሕዝባችን እንደወትሮው ከጎናችን እንደሚቆም በመተማመን ነው፡፡
በመሆኑም በየደረጃው የሚገኝ የክልሉ ህዝብ፣ አመራሩና የሀይማኖት አባቶች ሠላምና አንድነታችንን ለማጠናከር በሙሉ አቅም በመንቀሳቀስ ችግሮችን ከሥር መሠረቱ ለመፍታት ስለሠላም፣ ስለ እኩልነት፤ ስለ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ፍትህ የሚደረገው ትግል የሞራልና የሀይማኖት እሳቤዎች ጋር የተዋሃደ እንዲሆን የበኩላቸውን በመወጣት ህብረተሰባችን በአብሮነትና በአንድነት እንዲኖር መስራት ይገባል፡፡
በአጠቃላይ በያዝነው እልህ አስጨራሽ የትግል ምዕራፍ ሂደት ላይ ሆነን በክልሉም ሆነ ከክልሉ ውጭ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚኖሩ የአማራ ህዝቦች ጥቅም መከበር እና በሠላም መኖር ለአፍታም ሳይዘናጋ እንደሚሰራ፣ ዝግጁና ከፍተኛ ቁርጠኝነት ያለው መሆኑን የክልሉ መንግስት ይገልፃል፡፡
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት