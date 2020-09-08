የትራፊክ አደጋ እያደረሰ ያለውን አስከፊ ጉዳት ለመቀነስ በቅንጅት መስራት ይገባ…ወይዘሮ ዳግማዊት

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜን 3/2012 (ኢዜአ) የትራፊክ አደጋ በመላ አገሪቱ በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ እያደረሰ ያለውን አስከፊ ጉዳት ለመቀነስ በቅንጅት መሥራት እንደሚያስፈልግ የፌዴራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ትናንት ከሲቪክ ማኅበራት ጋር በተወያዩበት መድረክ ላይ እንደገለጹት የትራፊክ አደጋ የመቀነስ ሥራ ለመንግሥት ብቻ የሚተው መሆን የለበትም።
የሲቪክ ማኅበራትም ያላቸውን ሰፊ ተደራሽነት በመጠቀም አደጋው በማኅበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እያደረሰ ያለውን ቀውስ ለመቀነስ በትኩረት እንዲሰሩ አስገንዝበዋል።
ሚኒስትሯ እንዳሉት በ2012 ዓ.ም በትራፊክ አደጋ ብቻ 4 ሺህ 133 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል።
ከዚህ በተጨማሪ በ6 ሺህ 929 ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት፣ በ5 ሺህ 247 ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላል ጉዳት ሲደርስ በሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረትም መውደሙን ተናግረዋል።
ይህ አሀዝም በአሁኑ ወቅት ኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ እያደረሰ ካለው ጉዳት ይበልጥ የትራፊክ አደጋ ያደረሰው ጉዳት በእጅጉ አሳሳቢ በመሆኑ በቅንጅት መሥራት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
በመሆኑም የሲቪክ ማኅበራት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራን በተጠናከረ መልኩ የሚሰሩበትን መንገድ በመቀየስ የዜግነት ግዴታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ነው ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት አመልክተዋል።
“ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ይህንኑ የከፋ ጉዳት ለመቀነስ ‘ ከጷጉሜን እስከ ጳጉሜን እንደርሳለን’ በሚል መሪ ቃል የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን እያከናወነ ነው” ብለዋል።
በተያዘው የ2013 በጀት ዓመትም የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል የሚያስችሉ ዕቅዶች እንደሚተገበሩ ገልጸዋል።
ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲመጣም እግረኛውን፣ አሽከርካሪውንና ተሳፋሪውን አቀናጅቶ መሥራት እንደሚገባም ሚኒስትሯ አስገንዝበዋል።
የሲቪክ ማኅበራት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ በበኩላቸው እንዳሉት በአገሪቱ የሚገኙ ከ2 ሺህ 600 በላይ የሲቪክ ማኅበራት የተለያዩ ተግባራትን እያናከናወኑ ይገኛሉ።
“ማኅበራቱ የትራፊክ አደጋን በመቀነስ በኩል ያላቸው ተሳትፎና ተደራሽነት አናሳ ቢሆንም ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻር በቅንጅት መሥራት እንደሚጠበቅብን ከመድረኩ ተረድተናል።” ብለዋል።
በቀጣይም የትራንስፖርት ዘርፉ ሕይወት የሚታጣበት እንዳይሆን የማኅበረሰቡን ግንዛቤ ከማስፋት አንጻር በቅንጅት ለመሥራት ጥረት እንደሚደረግ አመልክተዋል።
ከሲቪክ ማኅበራት የመጡት ሌላው አቶ ጋሻው ሽባባው በበኩላቸው እንዳሉት በትራፊክ አደጋ ላይ ሥር ነቀል ለውጥ ማምጣት ከተፈለገ ሁሉም ዜጋ ያገባኛል ብሎ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል።
ከዚህ ባሻገር በዘርፉ የወጡ ሕጎች በአግባቡ እንዲተገበሩ በማድረግና ከአሽከርካሪው እኩል እግረኛንም አስመልክቶ የወጡ ደንቦችን ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።